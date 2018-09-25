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Sise dikkat

Sise dikkat

25 Eylül 2018 Salı 05:17
Sise dikkat

Ülkede sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 3-5 metreye düştüğünden sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Polis yaptığı açıklamada, Girne - Değirmenlik Anayolu ile Dağyolu çemberi- Hamitkoy çemberi arasında oluşan  yoğun sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştüğünü belirtti.

Yoğun sisin Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda ise görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşurdüğü gözlemlendi.

Polis, sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı

Son Güncelleme: 25.09.2018 08:24
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