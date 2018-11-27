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Sırt ve bel ağrısı ile hastaneye yattı hastaneden cenazesi çıktı

Sırt ve bel ağrısı ile hastaneye yattı hastaneden cenazesi çıktı

27 Kasım 2018 Salı 19:32
Sırt ve bel ağrısı ile hastaneye yattı hastaneden cenazesi çıktı

SIRT VE BEL AĞRISI İLE HASTANEYE YATTI HASTANEDEN CENAZESİ ÇIKTI

ERGÜN YAHAT

Gaziköylu Mehmet Reis (36) geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sırt ve bel ağrısı şikayeti ile yattı fakat dün akşam bir anda fenalaştı ve hayatını kaybetti. Ölümü konusunda ailesi bir anda şok olurken yapılan otopsi sonrasında ölüm nedenin tespiti için doku örnekleri alınırken. Sağlık Bakanlığının Reis’in ani ölüm ile ilgili bakanlık olarak gerekli araştırma ve soruşturmayı sürdürdüklerini söyledi.

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