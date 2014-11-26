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Sırp Taraftarın Katili Yakalandı

THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz cuma günü oynanan Galatasaray Liv Hospital-Kızılyıldız maçı öncesi yaşanan olaylarda kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitiren Sırp taraftar Marko Ivkovic'in katil zanlısı yakalandı.

Sırp Taraftarın Katili Yakalandı

THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz cuma günü oynanan Galatasaray Liv Hospital-Kızılyıldız maçı öncesi yaşanan olaylarda kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitiren Sırp taraftar Marko Ivkovic'in katil zanlısı yakalandı.

26 Kasım 2014 Çarşamba 20:38
Sırp Taraftarın Katili Yakalandı
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Sırp Taraftarın Katili Yakalandı
THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz cuma günü oynanan Galatasaray Liv Hospital-Kızılyıldız maçı öncesi yaşanan olaylarda kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitiren Sırp taraftar Marko Ivkovic'in katil zanlısı yakalandı. Zanlı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Galatasaray taraftarı.


Galatasaray Liv Hospital ile Kızılyıldız arasında oynanan Turkish Airlines Euroleague basketbol karşılaşması öncesi çıkan olayda, Sırp taraftar Marko İvkoviç’i kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan kişinin yakalandığı bildirildi.

Hürriyet'ten Çetin AYDIN'ın haberine göre; Olay yeri ve çevresindeki görüntüleri inceleyerek önceki akşam gözaltına alınan 5 kişinin verdiği ifadeler ve kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandığı belirtilen katil zanlısının hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öne sürüldü.

Türkiye ile Sırbistan arasında diplomatik gerilime yol açan cinayetin ardından İstanbul polisi alarma geçti.

4 ÖZEL EKİP KURULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde kurulan 4 özel ekip geceli gündüzlü yürüttükleri çalışmada, aralarında polislerin de bulunduğu 200 kişinin ifadesini aldı. Spor salonunun girişini gören kameralar bölgedeki mobese ve güvenlik kamerasının kayıtlarındaki görüntüler tek tek incelemeye alındı. 300 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Marko İvkoviç’in öldürüldüğü noktayı gören bir kamera görüntüsüne ulaşıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE SON TEKNOLOJİ KULLANILDI

Kameranın olay yerine uzak bir noktada olması, havanın karanlık ve taraftarların ellerinde meşaleler bulunması nedeniyle yüz görüntülerine ulaşılamadı. Asayiş Şube’deki Görüntü İzleme Merkezi’nde görüntü, teknolojik sistemle netleştirildi. Olayın hemen ardından kaçtıkları kameraya takılan 5 kişinin kimlikleri belirlendi ve önceki akşam gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ 5 KİŞİ KATİL ZANLISI İLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

5 kişi, sorgularında cinayeti işlemediklerini ancak cinayeti işleyen kişiyle ilgili bazı bilgiler verdi. Bu bilgiler ve kamera görüntüsü üzerinden yapılan çalışmada cinayeti gerçekleştiren kişinin kimliği tespit edilerek aranmaya başlandı. Öğle saatlerinde ekipler, katil zanlısı olduğu öne sürülen kişiyi gizlendiği adreste gözaltına aldı. Emniyete getirilen katil zanlısı, olaylar sırasında salon çevresinde olduğunu ancak Marko İvkoviç’i öldürmediğini iddia etti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Galatasaray taraftarı olan şüpheli kişinin, diğer 5 kişi ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının devam ettiği belirtildi. 

Son Güncelleme: 26.11.2014 20:40
Anahtar Kelimeler:
Sırp Taraftarın Katili Yakalandı
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