Şırnak'ta Gündüz Vakti Dehşete Düşüren Görüntü!

Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde Askeri Garnizon yakınlarında bulunan MOBESE direğine kamera takmak isteyen polisler ile kameranın takılmasına tepki gösteren grup arasında çatışma yaşandı.



SİLAHLI GRUP POLİSE ATEŞ AÇTI





Çok sayıda akrep tipi zırhlı araçla mahallenin birçok sokağını ablukaya alan polisler, silahlı PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Kısa sürede çatışmaya dönüşen olayda, elleri silahlı kişilerin polis aracına ateş açması dikkat çekiyor. Şırnak'ta güpe gündüz gerçekleşen olay orada bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.





Son Güncelleme: 20.12.2014 09:14