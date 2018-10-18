Şirinevler’de bir kişiye ait kemik kalıntısı bulundu

Kayıp Şahıslar Komitesi’nce sürdürülen kayıp arama çalışmalarında Şirinevler’de bir kişiye ait kemik kalıntısına ulaşıldı.

Kıbrıs’ta 1963-1964 ve 1974’te meydana gelen olayların sonucunda kayıp olarak listelenen şahısların, gömü yerinden çıkarılması, kimlik tespiti ve kalıntılarının iadesi çalışmalarını yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi, kazı çalışmalarında yaşanan gelişmeleri açıkladı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, bugünkü kazı çalışmalarında Şirinevler’de kemik kalıntısı bulunduğunu duyuruldu.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan iki toplumlu ekipler tarafından, Lefkoşa, Yiğitler, Dikmen ve Güzelyurt bölgelerinde yürütülen kazıların devam ettiği de belirtilen açıklamada, kayıp şahıslar hakkındaki bilgilerin Komiteyle paylaşılması çağrısında bulunuldu.