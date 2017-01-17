SIR PERDESİ ARALANIYOR



Geçirdiği estetik ameliyatın ardından hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın ölümünü araştıracak Soruşturma Komitesi, bugün olayın yaşandığı hastaneyi inceleyecekLefkoşa’daki bir özel hastanede geçirdiği karın estetiği operasyonunda yaşamını yitiren iki çocuk annesi 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili tıbbı soruşturma başladı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği bünyesinde oluşturulan soruşturma komitesi bugün olaya el atacak. Doktor ve teknik uzmanlardan oluşan ekip, olayın meydana geldiği hastanede incelemelerde bulunacak. Ameliyat sırasında kullanılan aletlerin ve kullanılan ilaçların inceleneceği belirtilirken, yapılacak denetim sonucu ortaya çıkacak rapor belirleyici etken olacak.Öte yandan Aktunçlar’ın ölümüyle birlikte kamuda çalışanlarının ikinci iş yapma yasağı ve özel hastanelerin denetimi ile ilgili tartışmalarda gündeme gelirken, söz konusu özel hastanenin son olarak Haziran 2015 tarihinde denetlendiği öğrenildi. Konuyla ilgili Star Kıbrıs’a konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, yaşanan ölümle ilgili hızlı bir soruşturma yapılacağını açıkladı.Geçirdiği 8 saatlik karın estetiği operasyonunda yaşamını yitiren Anıl Aktunçlar’ın ölümü birçok soru işaretini beraberinde getirirken, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği bünyesinde oluşturulan Soruşturma Komitesi bugün operasyonun gerçekleştirildiği hastanede inceleme yapacak. Ameliyatta kullanılan aletlerin, ilaçların kontrol edileceği belirtilirken, elde edilecek rapor Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili yargı sürecinde mahkemeye sunulacak.Aktunçlar’ın ölümüyle birlikte kamuda çalışanlarının ikinci iş yapma yasağı ve özel hastanelerin denetimi ile ilgili tartışmalarda gündeme geldi. KKTC yasalarına göre, özel hastanelerin 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekirken, ölümün yaşandığı hastanenin son olarak Haziran 2015 tarihinde denetlendiği öğrenildi.Ayrıca operasyonu yapan Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi’nde görevli olan Plastik Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Adem Ademoğulları hakkında ikinci iş yaptığı gerekçesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma emri verildiği öğrenildi.Konuyla ilgili Star Kıbrıs’a konuşan Sağlık Bakanı Fazi Sucuoğlu, Ademoğulları ile ilgili dün sabah itibari ile Tabirler Birliği’ne yazı gönderdiklerini ifade ederek, bu konuda gerekenin yapılacağını dile getirdi. Bakan Sucuoğlu, Etik Hastanesi’nin son olarak Haziran 2015 tarihinde denetlendiğini doğrulayarak, KKTC’de yasaya göre özel hastanelerin denetiminin 6 ayda bir yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.Bakan Sucuoğlu, Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili hızlı bir soruşturma yürütüleceğini de ifade ederek, “Yaşanan talihsiz olay üzerine tüm birimlerimiz harekete geçti. Soruşturma komitesi bugün göreve başlayacak. Aktunçlar’ın cesedine 3 saatlik bir otopsi yapıldı ve bazı bulgular elde edildi. Alınan doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ben şahsen İstanbul’daki yetkilileri arayıp sonuçların hızlı bir şekilde tarafımıza gönderilmesini rica ettim. Bu ölümle ilgili gereken ne varsa yapılacak. Hem bizim Adli Tıp Uzmanımızın hem de İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek örnekler dava dosyasına konulacak. En erken zamanda bir sonuca varacağız” şeklinde açıklama yaptı.Öte yandan Anıl Aktunçlar’ın daha önce burun estetiği yaptırdığı ve bir sorun yaşamadığı öğrenilirken, karın estetiği operasyonunda yaşamını yitirmesine etken olan nedenin Akciğer Embolisi olabileceği öne sürüldü. Akciğer atar damarının bir veya birden fazla dalının tıkanması sonucu ortaya çıkan, tıkanma nedeni ile vücudun diğer bölgelerindeki toplardamarlarda oluşan ve kan dolaşımıyla akciğer damarına ulaşan pıhtı olarak belirtilen Akciğer Embolisi rahatsızlığının ameliyat sırasında uygulanan genel anestezinin süresi arttıkça da riski artan bir sorun olduğu kaydediliyor. Ameliyatlarda kan pıhtısı riskinin oluşmaması için ise kan sulandırıcı ilaçların verilmesi gerektiği kaydedildi.Star Kıbrıs