‘Sır Dolu’ Veda

20 yaşındaki öğrenci kaldığı yurtta 3 gün sonra ölü bulundu



Gazimağusa’da dün sabaha karşı 02.30 sıralarında yatağında ölü olarak bulunan Libya uyruklu 20 yaşındaki öğrenci Zakria İbrahim Alwarfri’nin sır dolu ölümü akıllarda soru işareti bıraktı. Kendisinden 26 Ocak tarihinden buyana haber alınamayan Alwarfri’nin ölümü başta arkadaşları olmak üzere tüm Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kampüsünde büyük üzüntü yarattı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre talihsiz gence 3 gün boyunca telefonda ulaşamayan arkadaşları, kapı zilini çalmalarına karşın bir sonuç alamayınca Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek durumu bildirdi.



Kapı açılınca acı manzara ile yüzleştiler

Polislerle beraber Zakria İbrahim Alwarfri’nin Gülseren bölgesinde bulunan Laden Apartmanı’ndaki dairesine giden arkadaşları çilingir yardımı ile kapının açılmasının ardından acı manzara ile yüzleşti. Yatağında ölü vaziyette bulunan talihsiz gencin cesedi Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ölüm nedeni belirlenemedi

İlk etapta kalp krizi nedeni ile hayatını kaybettiği tahmin edilen gencin kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Talihsiz gencin cesedinden kan ve doku örnekleri alınarak incelelenmek üzere Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildi. Libyalı öğrencinin ölüm nedeni Devlet Kimya Laboratuvarı’nda çıkacak olan analiz sonuçlarına göre belirlenecek. Alwarfri’nin sır dolu ölümü karşısında yıkılan arkadaşları, talihsiz gencin zamansız gidişine bir türlü inanmak istmedi.



Mühendis olacaktı

Ülkemize geçtiğimiz yıl Mart ayı içerisinde okumak üzere gelen ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstrü Mühendisliği bölümüne kayıt yaptıran talihsiz genç henüz hazırlık sınıfında öğrenim görüyordu. Evlatlarını büyük umutlarla mühendis olması için adaya gönderen ancak acı haberini alan ailesi de perişan oldu. Talihsiz gencin cenazesinin önümüzdeki günlerde defnedilmek üzere memleketine gönderileceği öğrenildi.



Diyalog

Son Güncelleme: 30.01.2016 11:01