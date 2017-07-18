Şipal teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet - Özel Haber



Haspolat bölgesinde müstahdemi olduğu Cypro Fresh isimli iş yerinde muhasebeci olarak çalıştığı dönemde şirkete ait paraları çalan zanlı Sinan Şipal teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlı Sinan Şipal’ın Haspolat bölgesinde Aralık 2016 ve Haziran 2017 tarihleri arasında müstahdemi olduğu Cypro Fresh isimli iş yerinde muhasebeci olarak çalıştığı dönemde şirkete ait 11 adet çek yaprağını sahteleyip para aldığını ayrıca 51 adet ise şirket mührünü kullanarak sahte ödeme emri düzenlediğini söyledi. Polis zanlının bu sahtelediği evraklar ve çekler neticesinde şirkete ait toplam 794 bin 800 TL para zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının olayın ortaya çıkmasından kısa süre sonra haziran ayı içerisinde yurtdışına kaçtığını ve hakkında tutuklama emri çıkarıldığını aktardı. Polis zanlının 16 Temmuz tarihinde Ercan Havaalanından ülkeye giriş yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandığını ve hakkın soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlınlının önceki gün mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve mahkemenin vermiş olduğu direktif doğrultusunda doktor kontrolünden geçirildiğini ve böbrek yetmezliği hastalığı bulunduğundan tutukluluk süresini hastanede geçirdiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının ilerde davasında hazır olmasını sağlamak maksadı uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.