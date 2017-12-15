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Sınır Kapısı’nda yakalandı!

Sınır Kapısı’nda yakalandı!

15 Aralık 2017 Cuma 11:29
Sınır Kapısı’nda yakalandı!
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Güney Kıbrıs'tan paketler halinde toplam 10 gram kokain ithal ederek, Akyar barikatından KKTC'ye giriş yaparken tespit edilen Hasan Hüseyin Haksever tutuklandı

Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kokain ithal ederken suçüstü yakalanan Hasan Hüseyin Haksever tutuklandı. İç çamaşırına paketler halinde toplam 10 gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde saklayan Haksever “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali" ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Haksever aleyhinde 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 13 Aralık tarihinde alınan bir bilgide zanlı Hasan Hüseyin Haksever’in Güney Kıbrıs’ta olduğunun ve KKTC'ye uyuşturucu madde ithal edeceğinin öğrenildiğini söyledi. Zanlı Haksever'in aynı gün Akyar Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yaparken tespit edildiğini belirten Özdesoy, zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında 5 paket halinde toplam 10 gr Kokain olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Özdesoy, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Hasan Hüseyin Haksever’in tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Halkın Sesi - Gamze PİR BAYKUR

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