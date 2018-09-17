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Sınır, Alexandrıa Medıterranean Film Festivali'ne Seçildi

Sınır, Alexandrıa Medıterranean Film Festivali'ne Seçildi

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:36
Sınır, Alexandrıa Medıterranean Film Festivali'ne Seçildi

Yönetmen Müge Günay’ın çektiği Sınır filmi, Mısır’ın en önemli film festivallerinden biri olan Alexandria Mediterranean Film Festivali'nden seçki aldı.

Bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Alexandria Mediterranean Film Festivali'nde yönetmen Müge Günay’ın çektiği ve senaryosu Şafak Yolcu’ya ait olan yeni filmi Sınır, Mısır’da 3 - 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan en prestijli festivalden seçki aldı.

ÇOCUKLARDAN BARIŞ MESAJI...

Sınır filmi, çitlerin ardına kaçan bir topun önyargıları kırabileceğini ve aynı dili konuşmasalar da birbirleriyle arkadaş olabileceklerini ve barışın önyargısız nesiller tarafından sağlanabileceğini anlatıyor. Rum ve Türk çocukların başrolde yer aldığı, adanın kuzeyinde çekilen ilk ortak film olma özelliği taşıyan Sınır filmi, geçtiğimiz ay Amerika’da düzenlenen ARMF Festivali’nde yarı finalist seçilirken, bu ay İstanbul’da gerçekleşen Universal Kid’s Film Festivali’nden de seçki almıştı.

 

Son Güncelleme: 17.09.2018 19:06
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