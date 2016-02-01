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Sınıf Öğretmenliği Yetiştirme Tartışmaları…

KTÖS: “YDÜ AÇIKLAMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN ALDIĞI İZNİ TANIMADIĞINI BELLİ ETMEKTEDİR”

Sınıf Öğretmenliği Yetiştirme Tartışmaları…

KTÖS: “YDÜ AÇIKLAMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN ALDIĞI İZNİ TANIMADIĞINI BELLİ ETMEKTEDİR”

01 Şubat 2016 Pazartesi 14:55
Sınıf Öğretmenliği Yetiştirme Tartışmaları…
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KTÖS: “YDÜ AÇIKLAMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN ALDIĞI İZNİ TANIMADIĞINI BELLİ ETMEKTEDİR”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ); “devletin öğretmen ihtiyaçlarına yönelik öğretmen yetiştirebileceği” açıklamasını eleştirerek, “Bu açıklama yasal bazda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı izni tanımadığını belli etmektedir” görüşünü bildirdi.

KTÖS, hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı da bu açıklama karşısında sessiz kalmakla suçlayarak, bu sessizliğin bu konudaki “işbirliğinin bir göstergesi” olduğunu öne sürdü ve gereken cevabı vereceklerini kaydetti.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Besim Baysal yazılı açıklamasında, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’u “Kıbrıslı Türk toplumunun çıkarlarını değil YDÜ’nin çıkarlarını kollamakla” suçladı.

Baysal, Gökçekuş’un; “YÖDAK’ın taraf olduğu Sınıf Öğretmenliği Bölümü davası” ve “Girne Üniversitesi ile ilgili davadan” YÖDAK’ın avukatlarını geri çekmesini eleştirdi.

YDÜ Eğitim Fakültesi’nin ise; “Eğitim Bakanlığı’ndan YDÜ’ye sadece ‘özel ilkokullara yönelik öğretmen yetiştirme izni’ verilmesine rağmen yaptığı açıklama ile ara kayıt kabul ettiğini ve devletin de ihtiyaçlarına yönelik öğretmen yetiştirebileceğini” açıkladığını savunan Baysal, hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığını şu sözlerle suçladı:

“Bu açıklama yasal bazda Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı izni tanımadığını belli etmektedir. CTP-UBP hükümetinin ve Eğitim Bakanlığı’nın bu yapılan açıklama karşısında sus pus olması da işbirliğinin bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Yasaların, atılan imzaların ve verilen sözlerin hiçbir öneminin kalmadığı devletin idare edildiği her spesifik olayda kendini göstermektedir.”

Baysal, Hüseyin Gökçekuş, hükümet ve Eğitim Bakanlığının; “Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığı, kurumları ve geleceği için hiçbir kaygı duymadığını” savunarak, “Tüm bu gelişmeleri yakından izlemekte olduğumuzu ve gereken zamanda gereken cevabı vereceğimizi tüm duyarlı kamuoyuna bildiririz” dedi.

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SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YETİŞTİRME TARTIŞMALARI…Hüseyin Gökçekuş Yakın Doğu ÜniversitesiYDÜ’nin çıkarlarını Kollamakla
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