Sınava giren aday öğrencilere yüzde 75 burs

KAÜ Burs Sınavı 9 Haziran’da gerçekleşecek…

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) bu yıl da, KKTC’li öğrencilere hem yüksek oranda burs olanakları hem de yurt dışında okuma fırsatı sunuyor. KAÜ Burs Sıralama Sınavı 9 Haziran 2018 Cumartesi günü KAÜ eğitim binasında gerçekleşiyor. Saat 10:00’da başlayacak sınava giren tüm öğrencilere, “KKTC Yükseköğretim’de Fırsat Eşitliği” yaklaşımıyla yüzde 75, sınavdaki başarılarına göre ise yüzde yüze kadar, 7 yıl kesintisiz burs imkanı sunulacak ve bu burslar yurtdışında da geçerli olacak. Sınav sonucunda yüzde yüz burs almaya hak kazanan öğrenciler, yıllık sadece 2 bin 625 TL ücret ödeyerek eğitim hakkına sahip olabilecek.

KAÜ’nün kardeş üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) yurt dışı kampus imkanlarından faydalanan KAÜ öğrencileri, İngiltere, Moldova, ABD, Sri Lanka, Hong Kong ve Türkiye’deki kampuslarda eğitim fırsatından da yararlanabilecek ve bu çerçevede eğitim alma olanaklarını tüm dünya çapında gerçekleştirebilecek.

Soya: Fırsat eşitliği önceliğimiz

KAÜ KKTC Tanıtım Sorumlusu Yağız Soya, geride bırakılan başarılı akademik yılın ardından, önümüzdeki yıl için hazırlıkların hızla devam ettiğini söyledi. Soya, 2018-2019 akademik yılında 9 tane yeni bölümün açılacağını ve 9 Haziran’da gerçekleşecek olan burs sınavında öğrencilerin, hak kazandıkları burslarla yurt dışı kampuslarda da eğitim alabileceğini dile getirdi. Soya, burs sınavına KKTC liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceğini vurgulayarak, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile öğrencilerin yüzde 75 ile 100 oranında burslardan yararlanabileceğini kaydetti. Soya, Arabahmet bölgesinde ikamet eden ailelerin çocuklarına ve liselerde başarı sıralamasında ilk üçe giren öğrencilere yüzde yüz, sınıf birincilerine ise yüzde 75 burs verildiğini de anımsatarak, “Amacımız adadaki ticari anlayışın dışında kalarak, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve aday öğrencilerimizin dilediği bölümde eğitim almasını sağlamaktır” dedi.