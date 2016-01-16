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Şimdi Gözler UBP-PM’de!

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Parti Meclisi sonrasında bu kez gözler hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin Pazartesi akşamı yapacağı toplantıya çevrildi.

Şimdi Gözler UBP-PM’de!

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Parti Meclisi sonrasında bu kez gözler hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin Pazartesi akşamı yapacağı toplantıya çevrildi.

16 Ocak 2016 Cumartesi 11:42
Şimdi Gözler UBP-PM’de!
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 ŞİMDİ GÖZLER UBP-PM’DE!

CTP Parti Meclisi, ‘SU YÖNETİMİ’nin suyun adaya giriş noktasından itibaren devralınması ve işletmede ‘KAMU-ÖZEL ORTAKLIK MODELİ’ üzerinde uzlaştı, belediyelerin de işletmede hisse, ya da pay sahibi olması yönünde hassasiyetini belirledi.

KOMİTE ÇALIŞMA METNİ HAZIRLAYACAK…CTP Parti Meclisi, Genel Sekreter Tufan Erhürman Başkanlığı’nda, Ahmet Benli, Hasan Altıok ve Cemal Mert’ten oluşan bir komite kurulmasına karar verdi. Komite konuyla ilgili bir ‘ÇALIŞMA METNİ’ hazırlayacak…

UBP-PM METNİ GÖRÜŞECEK… Hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin, Pazartesi akşamı toplayacağı Parti Meclisi’nde, bu komitece son şekli verilecek ‘ÇALIŞMA METNİ’nin de görüşüleceği elde edilen bilgiler arasında.

TALAT: ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK!.. Öte yandan dün basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, Parti Meclisi’nde herhangi bir karar üretilmediğini, su konusunda çalışmaların devam edeceğini ifade etti…
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Parti Meclisi sonrasında bu kez gözler hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin Pazartesi akşamı yapacağı toplantıya çevrildi. Dün akşam toplanması planlanan UBP Parti Meclisi toplantısı, CTP Parti Meclisi’nden çıkacak sonucu beklemek adına Pazartesi’ne ertelenmişti.

Belediyelerin de pay sahibi olacağı ‘KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI’…
 CTP Parti Meclisi, ‘SU YÖNETİMİ’nin, suyun adaya giriş noktasından itibaren devralınması, işletmede ‘KAMU-ÖZEL ORTAKLIK MODELİ’ üzerinde uzlaşarak, belediyelerin de işletmede hisse, ya da pay sahibi olması yönünde hassasiyetini belirledi.

Komite ‘ÇALIŞMA METNİ’ hazırlayacak…
Elde edinilen bilgiye göre CTP Parti Meclisi, Genel Sekreter Tufan Erhürman Başkanlığı’nda, Ahmet Benli, Hasan Altıok ve Cemal Mert’ten oluşan bir komite kurulmasına karar verdi. Komite konuyla ilgili bir ‘ÇALIŞMA METNİ’ hazırlayacağı gibi, hem hükümet ortağı UBP, hem de gerekmesi halinde diğer taraflarla görüşme yapacak.

UBP-PM ‘Çalışma Metni’ni görüşecek!..
Hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin, Pazartesi akşamı toplayacağı Parti Meclisi’nde, bu komitece son şekli verilecek ‘ÇALIŞMA METNİ’nin de görüşüleceği elde edilen bilgiler arasında.

Talat, ‘karar üretilmedi, çalışmalar devam edecek’ dedi…
Öte yandan dün Kıbrıs Postası’na konuşan CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat “Parti Meclisi birçok konuyla birlikte su konusunu da görüştü ancak

herhangi bir karar üretmedi. Basına yansıyan ve karar alındı diye lanse edilen haberler dedikodudur, söz konusu gazetelerin kendi yorumudur” ifadelerini kullandı. Talat “dolayısıyla toplantı sonrası açıklanacak herhangi bir karar olmadığını söyledim. Su konusundaki çalışmalar devam edecek” dedi.





Kaynak Yenidüzen
Son Güncelleme: 16.01.2016 11:43
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Şimdi Gözler UBP-PM’de!
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