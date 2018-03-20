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“Silahı parkta buldum”

Ülkeye haraç toplamak için 10 Mart tarihinde ilk kez giriş yapan ve tasarrufunda 1 adet tabanca ile yakalanan Onur Ergün aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Ergün’ün ifadesi dikkat çekti

“Silahı parkta buldum”

Ülkeye haraç toplamak için 10 Mart tarihinde ilk kez giriş yapan ve tasarrufunda 1 adet tabanca ile yakalanan Onur Ergün aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Ergün’ün ifadesi dikkat çekti

20 Mart 2018 Salı 10:46
“Silahı parkta buldum”
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Türkiye’de bir mafya babası tarafından organize edilerek KKTC’ye gönderilen 13 kişilik haraç çetesinin altı üyesinin yakalanması ile ilgili soruşturma tamamlandı. Çetenin 12 üyesi aleyhinde polis “Şiddet tehdidi” suçundan dava okuyarak, Bakanlar Kurulu kararı ile hafta sonu adadan ihraç etti.

Çetenin bir diğer üyesi Onur Ergün ise “Kanunsuz ateşli silah” tasarrufundan dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluk süresinde, gönüllü ifade vererek dava konusu tabancayı kalmakta olduğu otelin parkında bulduğunu öne sürdü.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, son zamanlarda patlayıcı madde, silah taşıma suçlarının yaygınlaştığını kamu ve toplum düzenini bozduğuna dikkati çekti.

Mesutoğlu, zanlının ülkeye 10 Mart tarihinde giriş yaptığını belirterek,

Aynı dava ile bağlantılı kişilerin Bakanlar Kurulu kararı ile ihraç edildiğine vurgu yaptı.

Ergün’ün ülkede hiçbir yasal statüsü olmadığına değinen Mesutoğlu, zanlının yargılanıncaya kadar 40 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Tabanca odasından çıkmıştı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci,  mahkemede verdiği ifadede Onur Ergün’ün  “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Yalgı Döşenci, 13 Mart tarihinde polise gelen bilgide zanlının Girne’de Ömer Sami Coşar Sokak üzerinde faaliyet gösteren otelin bir odasında tespit edildiğini söyledi.

Döşenci,  otel odasında yapılan aramada yastık kılıfı içinde 1 adet 7.65 mm çapında Vizor marka tabanca bulunduğunu, Ergün’den yapılan sorgulamada ise konu tabancayı otelin park yerinde bulduğunu öne sürdüğünü belirtti.

Ülkeye ilk kez geldi

Polis memuru Yalgı Döşenci, zanlının ülkeye 10 Mart tarihinde ilk kez giriş yaptığını ve tutukluluk süresinde Bakanlar Kurulu tarafından aleyhinde ihraç kararı çıktığını kaydetti.

Döşenci, zanlının davası görüşülünceye kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Kaynak:Havadis

Anahtar Kelimeler:
HaraçOnur Ergün
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