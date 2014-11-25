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Sıla Barkut'tan Açıklama

Sıla Barkut'tan ilk açıklama..

Sıla Barkut'tan Açıklama

Sıla Barkut'tan ilk açıklama..

25 Kasım 2014 Salı 15:17
Sıla Barkut'tan Açıklama
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SILA BARKUT'TAN AÇIKLAMA!

Aralarında sorunların olması sebebiyle bir kadını döverek çırılçıplak soyduktan sonra dans ettirip görüntülerini cep telefonuyla videoya çektikleri iddia edilen Çise Mevlüt, Sıla Barkut ve Zeynep Ceylan isimli 3 kadın dün mahkemeye çıkarıldı. Bugün ise ilk açıklama Sıla Barkut'tan geldi. Başına gelenler hakkında konuşan Sıla Barkut şunları söyledi:

"BU KADAR ZAMANDIR BENI TANIYAN BILEN BILIR SIZIN YAPTIGINIZ YALAN YANLIS HABERLERLE BENIM ADIMI CIKARMA CABALARINIZ COK BOS LEZBIYEN OLSAM ERKEKLERNAN ISIM NE BENIM ALLAH HEPSINIZIN BELASNI VERSIN BIKTIM ARTIK HERSEYDEN BEN MAHKEMEDE ACIKLADIGIM TEK SEY MADEM BIZ LEZBIYENIK BIZIM KARSIMIZDA SOYUN VE DANS ET Dİ SADECE BUNU SOYLEDIM AMA SIZ BENI LEZBIYEN OLARAK GOSTERDINIZ BUTUN SEVENLERIM BENIM NE OLDUGUMU BILIR ANLIM AÇIK VE BASINA GIDIP ACIKLAMA DA YAPACAYIM GEREKIRSA DAVA ACACAYIM COK AYIP SİZİ SİDDETLE KINIYORUM !!!!!!!!!!"
Son Güncelleme: 25.11.2014 15:28
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gökhan 2014-11-25 22:35:51

sıla denen bayan tüm bu kendisine yazılan yazıları beyenmediklerini resmen kaldırmış. zorla alı koyup kızı kacırmışsın, zorla dans ettirmişsin, zorla videoya cekmişsin . bunları görmüyor gelmiş gazetecilere lezbiyen degilim diyerek kendini haklı cıkarmaya sucunu örtbas etmeye calısıyor yuhhh be !!! okadar erkekte sana yalakalanmak için desteklemiş onlarada ayrı pes. umarız mahkeme en adil en dogru kararı verir suclularsa sadece para cezası ile kurtulurlarsa vay bu adanın haline !!!

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