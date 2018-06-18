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Sıla 4’ün “Garanfil” şarkısı işitme engelliler için işaret dilinde klip yapıldı

Sıla 4’ün “Garanfil” şarkısı işitme engelliler için işaret dilinde klip yapıldı

18 Haziran 2018 Pazartesi 06:53
Sıla 4’ün “Garanfil” şarkısı işitme engelliler için işaret dilinde klip yapıldı

FOLK-DER VE KİKEV İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN “EFSANELER” PROJESİNDE HAZIRLANAN KLİP, PERŞEMBE AKŞAMI SAAT 19.30’DA BEDESTEN’DE TANITILACAK

 Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) işbirliği ile Sıla 4'ün "Garanfil" adlı parçasına işaret dilinde klip çekildi.

Klibin tanıtımı, Perşembe akşamı saat 19.30’da Lefkoşa Bedesten’de yapılacak.

Klip ve kliple ilgili röportajların yer aldığı DVD de KİKEV yararına satışa sunulacak. 

FOLK-DER’den verilen bilgiye göre, “Efsaneler” adı altında yapılandırılan projede kullanılan “Garanfil” parçasının klip çekimlerinde FOLK-DER ve KİKEV’e üye 5 ile 75 yaş arasında toplam 65 kişi yanında, Sıla 4'ün yaşayan müzisyenleri Ferahzad Gürsoy ve Erdinç Gündüz de yer aldı.

Üç buçuk ay süren projeyle, işaret dilinin yaygınlaştırılması yanında, Kıbrıs Türk kültürünün özlerinden olan Sıla 4 müziklerinin yeni nesillere taşınması ve ülkedeki kültürel zenginliklerine dikkat çekmek amaçlanıyor.

KLİP ÇEKİMİ ÖNCESİ İŞARET DİLİ ÖĞRENDİLER

FOLK-DER’den Özge Yorulmaz ve Umut Öksüz’ün hazırladığı projenin ana medya sponsoru BRTK, klip çekimlerini de üstlendi. Klip çekimleri öncesinde dernek ve vakıf üyesi 65 kişi, KİKEV İşaret Dili Çevirmeni Uzman Ezgi Bertiz'den dört hafta süreyle işaret dili eğitimi aldı.

FOLK-DER'den yapılan açıklamada projenin gerçekleşmesi için katkıda bulunan BRTK, Temedya, Umay Group, MedAid, Önder ve klasik arabasının çekimlerde kullanılmasına izin veren Salih Zekican ile destek veren herkese teşekkür edildi.

 

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Son Güncelleme: 18.06.2018 09:57
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