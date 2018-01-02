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SİKKELİ YILAN DOĞAYA GERİ DÖNDÜ

SİKKELİ YILAN DOĞAYA GERİ DÖNDÜ

02 Ocak 2018 Salı 14:18
SİKKELİ YILAN DOĞAYA GERİ DÖNDÜ
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Haspolat’ta duyarlı vatandaş Ali hoca tarafından evinin bahçesinde bulunan sikkeli yılan, Taşkent Doğa Park’ı yetkililerince teslim alınarak doğaya geri salındı.

Soğuk hava şartlarında kışı geçirmek için saklandığı tuğla yığının kaldırılmasıyla ortaya çıkan sikkeli yılanı zarar vermeden muhafaza eden Ali Hoca, vakit kaybetmeden Taşkent Doğa Parkı yetkilileriyle Yaban Hayat Destek Hattı sayfası üzerinden iletişime geçerek durumu bildirdi. Yaban Hayat Kurtarma Ekibi tarafından kısa süre içerisinde teslim alınan sikkeli yılanın yapılan kontroller neticesinde sağlık durumunun gayet iyi olduğu, Merkez’deki ölçümleri yapıldıktan sonra ise doğaya salındığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Ulaş Şeherlioğlu, sikkeli yılanların çoğu zaman zehirli sanıldığı için öldürüldüğünü, oysa bu hayvanların insanlara hiçbir zararının olmadığını, bu mevsimde kış uykusunda oldukları için ender rastlanacak bir olayla karşılaştıklarını ifade etti. Seherlioglu ayrıca, benzer bir şekilde yılanla veya yaralı, hasta, yardıma muhtaç yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında vatandaşlardan 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’nı aramalarını rica ettiklerini de sözlerine ekledi.

Haber: İbrahim Emre Sugel / Taşkent Doğa Parkı Basın İşleri Sorumlusu

Anahtar Kelimeler:
Ulaş ŞeherlioğluTaşkent Doğa ParkAli HocaYaban Hayat Destek Hattı
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