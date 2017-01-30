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30 Ocak 2017 Pazartesi 18:55

Sigortasız Kalan Teknecik’te 2 Milyon Hasar

Sigortasız Kalan Teknecik'te 2 Milyon Hasar
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Sigortasız Kalan Teknecik’te 2 Milyon Hasar

KKTC’nin tümünün elektrik ihtiyacını gideren Teknecik Elektrik Santralinin sigorta ihalesinin de tartışma konusu olduğu öğrenildi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından açılan, Teknecik Elektrik Santralinin ihalesine iki firmanın katıldığı öğrenildi. İhaleye katılan Kıbrıs Sigortanın sigorta primini 580 bin dolar, Macfree Sigortanın ise 579 bin dolar önerdiği öne sürülüyor.

Sigortalama teklifi daha uygun bulunan Macfree Sigortaya, ihalenin verildiği ancak ihale şartnamesinin 11’nci maddesinde belirtilen evrakların, satın alma komisyonunca sigorta şirketince verilmediğinin belirlenmesi üzerine sigortalama işleminin bir müddet durdurulduğu ileri sürüldü.
İhale şartlarının tam olarak yerine getirilmediğini belirleyen Kıbrıs Sigorta yetkilisi Hasan Basri Beycanlı tarafından konunun mahkemeye taşındığı öğrenildi. Beycanlı’nın sigorta ihalesinin durdurulması için Mahkemeden ara emri aldığı ancak daha sonra araya giren siyasilerin baskısı nedeniyle Beycanlı’nın ara emrini geri çektiği belirlendi.

Yaşananlar nedeniyle 1 Ocak 9 Ocak tarihleri arasında Teknecik Elektrik Santralinin sigortasız kaldığı ve tam bu esnada meydana gelen arıza nedeniyle de santralde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Meydana gelen hasar sigorta olmadığı gerekçesi ile kuruma, 2 Milyon TL’ye mal olurken, bu durumun gizlenerek hasarın giderilmeye çalışıldığı öne sürülüyor.


 
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