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SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI AÇIKLANDI

SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI AÇIKLANDI

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:23
SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI AÇIKLANDI
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SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI AÇIKLANDI


 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi, sigortalıların prime esas kazanç alt ve üst sınırlarının yeniden belirlendiğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları, 1 Mart 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, alt sınırda günlük 78.84 TL ve aylık 2,365 TL; üst sınırda ise günlük 551.84 TL ve aylık 16,555 TL oldu.
Daha önce prime esas kazanç alt sınır aylık 2,175 TL, üst sınır da 15,225 TL olarak uygulanıyordu.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Sigortalar DairesiPrim
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