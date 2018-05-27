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Sigortacılık Haftası çerçevesinde bugün bisiklet turu düzenleniyor

Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Lefkoşa’da bugün Bisiklet Turu düzenleniyor.

Sigortacılık Haftası çerçevesinde bugün bisiklet turu düzenleniyor

Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Lefkoşa’da bugün Bisiklet Turu düzenleniyor.

27 Mayıs 2018 Pazar 06:51
Sigortacılık Haftası çerçevesinde bugün bisiklet turu düzenleniyor

Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Lefkoşa’da bugün Bisiklet Turu düzenleniyor.

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“90 dakikada 2 kilometreyi aşma” turu sabah 09.00 sıralarda Mehmet Akif Caddesi’nden başladı.

 
 

Son Güncelleme: 27.05.2018 10:03
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