Sigortacılık Haftası çerçevesinde bugün bisiklet turu düzenleniyor

Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Lefkoşa’da bugün Bisiklet Turu düzenleniyor.
Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Lefkoşa’da bugün Bisiklet Turu düzenleniyor.
Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Lefkoşa’da bugün Bisiklet Turu düzenleniyor.