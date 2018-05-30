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Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yeni Yönetimini Belirledi

BAŞKANLIĞA ÜLKER FAHRİ GETİRİLDİ

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yeni Yönetimini Belirledi

BAŞKANLIĞA ÜLKER FAHRİ GETİRİLDİ

30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:40
Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yeni Yönetimini Belirledi

BAŞKANLIĞA ÜLKER FAHRİ GETİRİLDİ
KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği yeni yönetimini belirledi. 
Limasol Türk Kooperatif  Bankası Ltd. Merkez Şubesi’nde dün yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim, denetleme, disiplin kurulları ile Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu üyeleri belirlendi. Yönetim Kurulu başkanlığına Ülker Fahri seçildi. 

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Genel Sekreter İbrahim Kavçın’ın açıklamasına göre, Yönetim Kurulu Başkanı Ülker Fahri, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Ertürk, Ersan Dağlı, Kutlu Yorucu ve Raif Çukurovalı oldu.
Denetleme Kurulu üyeleri, “Volkan Yılmaz, Hakan Emerce ve Salahi Karahasan” olarak açıklandı.
Disiplin Kurulu üyeleri Namık Kemal Kural, Börte Barlasoğlu, ve Alev Soyal, Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu üyeleri ise Kemal Hansoy, Miraç Çek, Tayfun Vural ve Börte Barlasoğlu oldu.
 


Son Güncelleme: 30.05.2018 13:11
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