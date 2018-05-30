BAŞKANLIĞA ÜLKER FAHRİ GETİRİLDİ
KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği yeni yönetimini belirledi.
Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. Merkez Şubesi’nde dün yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim, denetleme, disiplin kurulları ile Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu üyeleri belirlendi. Yönetim Kurulu başkanlığına Ülker Fahri seçildi.
Denetleme Kurulu üyeleri, “Volkan Yılmaz, Hakan Emerce ve Salahi Karahasan” olarak açıklandı.
Disiplin Kurulu üyeleri Namık Kemal Kural, Börte Barlasoğlu, ve Alev Soyal, Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu üyeleri ise Kemal Hansoy, Miraç Çek, Tayfun Vural ve Börte Barlasoğlu oldu.
Son Güncelleme: 30.05.2018 13:11