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Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği'nden örnek davranış...

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği'nden örnek davranış...

26 Aralık 2017 Salı 12:08
Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği'nden örnek davranış...
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Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, 2017 yılbaşı balosu için ayırdığı bütçeyi, Lefkoşa surları içerisindeki Arabahmet İlkokulu’nun ihtiyaçları için harcadı.
Yapılan açıklamaya göre, Birlik, okul müdürü ve öğretmenlerinin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda, 97 öğrenciye ayakkabı, Okula ise bir diz üstü bilgisayar ve kamera sistemi tedarik edildi.
Birlik yetkilileri, belirlenen ihtiyaçları 21 Aralık Perşembe günü Okula giderek teslim etti.

Aveon Sigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi, Sn. Murat Selvi’nin okul Müdürü ve Öğretmenleriyle yaptığı görüşmede Okul Öğrencilerinin ayakkabıya ihtiyaçları olduğu ve okulun ihtiyacının ise çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere 1 adet Laptop bilgisayara ve Okulda eğitim gören çocuklarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla da Kamera Sistemine ihtiyacat olduğu bilgisi alındı. Bu durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz Karar alarak Yılbaşı dolayısıyla Öğrencilere ayakkabı ve Okula ise talep edilen laptop bilgisayar ve kamera sistemi takılması konusunda bağış yapmaya kararı verildi.

Lefkoşa Surlariçi’nde  bulunan Arabahmet İlkokulunda öğrenim gören 97  öğrenciye ayakkabı  K.K.T.C Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından Yeni Yıl dolayısıyle hediye olarak  dagıtılmıştır. Okulun ihtiyaçları olan bilgisayar ise okul Müdürüne teslim edilmiştir. Okulun ve çocuklarımızın güvenliği için ise 3 adet kamera takılmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Murat Selvi
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