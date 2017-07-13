Sığır cinsi bonfile ithaline onay
Bakanlar Kurulu, ülke turizmi ve ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülen, gelişen turizm sektörünün ihtiyacı olan ve ülkemizde tedarikine sıkıntı yaşanan sığır cinsi bonfilenin ithaline onay verdi.
Bakanlar Kurulu’nun 3 Temmuz tarihli kararında ithal için bazı koşullar da belirlendi.
Buna göre,
- AB ve TC menşeli olması
- İthalatın OIE tarafından listelenen bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari ülke/bölgelerden yapılması
- İthalatın AB’den yapılması durumunda etlerin AB pazarında serbest dolaşımında herhangi bir kısıtlama, ithalatın TC’den yapılması durumunda da Türkiye iç pazarında satış ve tüketiminde herhangi bir kısıtlama bulunmaması
- Bonfilelerin tekli olarak orijinal vakumlu ambalajlarında etiketlenmiş ve donmuş olarak ithalinin yapılması
- İthal edilecek Büyükbaş Bonfile eti, Genç Dana Bonfilesi (Young Bull Tenderlion) olacak ve her bir bonfile parçası asgari 2 kilo olacaktır.
- İthalatla ilgili mevzuat ve kurallara uyulması koşulu ve de orijinal menşei belgesi ve Veteriner Sağlık Sertifikası’nı sunmak koşulu ile ithalat yapılabilecektir.