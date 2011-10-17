Sigaraya Rekor Zam

Philsa'dan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla sigaraya uygulanan nispivergi oranının yüzde 63'den yüzde 69'a çıkarıldığıve böyleceÖzelTüketim ve KatmaDeğer Vergileri toplamının sigara perakendesatışfiyatının yüzde 84,25'ine ulaştığı belirtildi.

Maliyete doğrudan yansıyanbudurumun ürünlerin fiyatını yeniden belirlenmesini zorunlu kıldığı ifade edilen açıklamada,vergiartışını fiyata kısmen yansıtma kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bugünden itibaren ürünlerin perakendesatışfiyatlarının yüzde 28 ila 44 oranları arasında artırıldığı bildirildi.

Bu sabahtan itibaren 4,5 TL olan sigaralar 6.5 TL, 5.5 TL olan sigaralar 7.5 TL, 7 TL olan sigaralar da 9 TL'den satılıyor.