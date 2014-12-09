Şiddetli Yağmur Nedeniyle Birçok Yol Trafiğe Kapandı

POLİS, SÜRÜCÜLERİN ÇOK DİKKATLİ OLMASINI İSTEDİ

Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı.

Polis, trafikteki araç sürücülerini çok dikkatli olmaları için uyardı.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, sat 17.30 itibarıyla kapalı olan yollar şöyle:

“Turunçlu-Vadili, Paşaköy-Aslanköy arka yolu, Dilekkaya-Kırıkkale, Gaziköy-Dilekkaya, Gaziköy-Paşaköy.

Lefkoşa-Güzelyurt yolunda trafik gidiş yönünde tek şeritten veriliyor. Güzelyurt-Lefkoşa yönünde ise araçlar Yılmazköy’e yönlendiriliyor ve buradan tekrar ana yola girmeleri sağlanıyor.

Başkent Lefkoşa’da Dr. Küçük Bulvarı’nda Doktoroğlu mağazasının bulunduğu bölüm, hastane civarı, Levent Kolej ve Niyazi Mirage Restoran bölgeleri sular altında.”

Bu arada, Levent Kolej binasında mahsur kalan ve asker, polis ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri tarafından tahliye edilen öğrenciler, ailelerine teslim edilmek üzere Ortaköy ışıkları bölgesine götürülüyor.

ERTELEME

Sel Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği merkez binasının bulunduğu bölgeyi de etkiledi. Bunun için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin bu akşamki 58. kuruluş yıldönümü resepsiyonu ertelendi.