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''Şiddetle kınıyor ve onaylamıyoruz.”

''Şiddetle kınıyor ve onaylamıyoruz.”

13 Eylül 2018 Perşembe 20:56
''Şiddetle kınıyor ve onaylamıyoruz.”


Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) bugün gerçekleştirdiği greve katıldı.
TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Genel Sekreter Mehmet Davulcu, MYK üyesi Zuhal Koreli yanında birçok TKP üyesinin de katıldığı grevde, EL-SEN çalışanlarının haklı eylemlerine destek belirtildi ve birlikte mücadele vurgusu yapıldı.


EL-SEN grevini desteklediklerini söyleyen TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “KIB-TEK çalışanları özelleştirme karşıtı olduklarını belirtmektedirler. Biz de kendilerini sonunu kadar destekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Hükümete bulunan CTP ve TDP’nin seçim manifestolarında özelleştirmeye karşı olduklarını belirttiklerini kaydeden Çakıcı, iki partinin de bu görüşün tam tersi şekilde davranış sergilediğini savundu.
Hükümeti eleştiren Çakıcı, “Dörtlü koalisyon hükümeti elektrik kurumunu an ve an özelleştirme peşinde koşmaktadır. Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bu özelleştirme operasyonunun öncüsü olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Elektrik kurumuna yapılan bu operasyonu şiddetle kınıyor ve onaylamıyoruz.” dedi.


Ülkede, dünyanın en pahalı elektriğinin üretildiğini, elektrik maliyetlerinin, düşük ve orta gelirlilere yüklenmemesi gerektiğini söyleyen Çakıcı, “Bugün yapılması gereken en önemli hamle elektriğin kamulaştırılmasıdır ve elektrik fiyatlarının ucuzlatılmasıdır. Elektrik fiyatlarının ucuzlayabilmesi için kamulaştırılma gereklidir” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 13.09.2018 21:17
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