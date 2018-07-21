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“Şiddete Karşı Yan Yana” Projesinin İlk Eğitimi Ltb Personeline Verildi!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında AB desteğiyle hayata geçirdiği ve yeni bir sığınma evinin yapımını da kapsayan “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi”nde ilk eğitim LTB personeline verildi.

“Şiddete Karşı Yan Yana” Projesinin İlk Eğitimi Ltb Personeline Verildi!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında AB desteğiyle hayata geçirdiği ve yeni bir sığınma evinin yapımını da kapsayan “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi”nde ilk eğitim LTB personeline verildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:24
“Şiddete Karşı Yan Yana” Projesinin İlk Eğitimi Ltb Personeline Verildi!


Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında AB desteğiyle hayata geçirdiği ve yeni bir sığınma evinin yapımını da kapsayan “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi”nde ilk eğitim LTB personeline verildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz ve LTB Kadın Sığınma Evi sorumlusu Bilgen Anayasa tarafından verilen eğitimlerde, özellikle halkla iletişim halinde olan bölümlerde çalışan toplam 100 personel 5 gün boyunca eğitim aldı.

LTB bünyesinde hizmet veren Kadın Sığınma Evi, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet, aile içi şiddet gibi konularda personele bilgiler verilen çalışma toplantıları, farkındalık artırmaya yönelik kişisel ve kurumsal tecrübe paylaşımlarının yapıldığı, katılımcıların kafalarına takılan konuları rahatça tartışabilecekleri interaktif bir ortamda gerçekleşti.

AMAÇ FARKINDALIĞI ARTTIRMAK

Açıklamaya göre, eğitimde 25 Kasım 2016’dan bu yana 40’ın üzerinde kadın ile çocuklarına güvenli barınma hizmeti yanında şiddetsiz yeni bir hayata başlayabilmeleri için her konuda destek olan LTB Kadın Sığınma Evi’nin çalışma ilkeleri ve koşulları konusunda da detaylı bilgi verildi.

Ayrıca personelin özellikle “kadının beyanı esastır” ve “önyargısız yaklaşım” konularında duyarlı olması talep edildi.
 

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Son Güncelleme: 21.07.2018 13:28
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