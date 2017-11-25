Şiddet gören kadına kira desteği!

Saner “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, bir insan hakkı ihlali olan şiddetin, kadınları en temel insan haklarından ve özgürlüklerinden mahrum eden, sağlıkları ile sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını olumsuz etkileyen ciddi bir toplumsal sorun olduğunu vurguladı.

Saner “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saner, şiddete maruz kalan kadınların koruma altına alınması, psikolojik ve hukuki destek verilmesinin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin henüz fiilen hizmet vermemesinden dolayı Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından sağlandığını anlattı.

“ULUSAL EYLEM PLANI” HAZIR

“1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” düzenlendiğini, çalıştaya ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu ve üniversitelerden temsilciler katıldığını hatırlatan Saner, kadına yönelik şiddetin beş başlık altında çalıştayda ele alınarak; sorunların tartışıldığını ve ortaya çıkan sonuç raporu ışığında, DAÜ KAEM tarafından "Ulusal Eylem Planı " hazırlandığını belirtti.

“PANİK BUTONU”

Bakanlığın, “Panik Butonu” uygulamasını hayata geçirdiğini de hatırlatan Saner, her türlü risk altında, şiddete ve tacize uğrama ihtimali olan kişilerin, cep telefonlarından indireceği uygulamayla “Alo 183” Acil Sosyal Hizmet Hattı’ndan destek alabileceklerini kaydetti.

ADLİ YARDIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çalıştay Sonuç Bildirgesi’nde yer alan koruyucu ve önleyici tedbirlerden biri olan, şiddet gören kadınlara TOCED yürürlüğe girene kadar Bakanlık koordinatörlüğünde Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığı ile adli yardım ve kira desteği sağlanması konusuna da vurgu yapan Bakan Saner, adli yardımla ilgili Bakanlık altında bir bütçe ayrıldığını, bununla ilgili tüzük çalışmalarının Aile Yasası kapsamında düzenlenmesi amacıyla ilgili kurumlarla gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

“KİRA DESTEĞİ SAĞLANACAK”

Bakan Saner, ayrıca şiddet görüp kalacak yeri olmayan kadınlara gerekli tedbirler alındıktan sonra yaşamını sürdüreceği konut için Vakıflar İdaresi ile işbirliği içinde kira desteği sağlanacağını da hatırlattı.

“ŞÖDAM YOLDA”

Saner Şöyle devam etti:

“Ulusal Eylem Planı sonucunda ortaya çıkan sonuçlardan biri de şiddet gören kadınlara ilk anda müdahale edecek ve tüm sürecin tek bir merkezden yürütülmesini sağlayacak Şiddet Önleme ve Danışma Merkezi’nin (ŞÖDAM) kurulmasıdır. Bu amaçla Bakanlığımız tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış, bütçede kaynak ayrılmıştır.

Ulusal Eylem Planında çıkan sonuçlar ışığında, Bakanlığımız üzerine düşen sorumluluklarını ve yükümlüklerini yerine getirmeye devam edecektir.

Ulusal Eylem Planı sonuçlarından da görülebileceği gibi, Kadına Yönelik Şiddet ve ev içi şiddetle etkin mücadele, toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların baştan sona önleme/koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla süreçte yer alması, kadına yönelik şiddetle mücadele son derece önemlidir.”

Bu düşüncelerle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde tüm kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu belirterek; kadınların toplumsal rol ve statülerinin yükseldiği, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere kolay ulaşabildiği, üretime, yönetime katılma imkânlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, eşitlikçi, demokratik bir toplum temennisiyle; şiddetten arınmış bir dünya dilerim.”