Şiddet Gördüğünü Söyleyen Ünlü Boşandı



Şarkıcı Tuğba Özerk 5 ay önce evlendiği menajer eşinden tek celsede boşandı. Mahkemede eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Özerk’i tanıkların ifadesi de doğruladı. Dinlenen tanıklar o anları, “Tuğba’nın evine gittiğimde yüzü ve burnu şiş, kolları bacakları ise yara içindeydi” diye anlattı.Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk henüz 5 aylık evli olduğu menajer eşi Altan Nuh’a şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Bugün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Özerk ve avukatı katılırken, Amerika’da yaşayan Nuh se katılmadı. Mahkemede söz alan Tuğba Özerk eşiyle 2,5 aydır ayrı yaşadıklarını belirterek, “Birkaç kez şiddetine maruz kaldım. Amerika’ya taşındı. 2,5 aydır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak istiyorum. Kendisinden hiçbir şey talep etmiyorum” dedi.Tuğba Özerk’in arkadaşı İbrahim A. da duruşmada tanık olarak dinlendi. A verdiği ifadede, “Kısa sürede evlenme kararı aldılar. Tuğba 4 ay çok mutsuzdu. Bir gün beni arayarak 'İbrahim yetiş' dedi. Eve gittiğimde burnu kanıyordu. Eşi de bağırıyordu. Camlar kırılmıştı” dedi. Diğer tanık Banu G. ise, “Tuğba’nın evine gittiğimde ev dağınıktı. Tuğba’nın yüzü ve burnu şiş, kolları bacakları ise yara içindeydi. Ne olduğunu sorduğumda eşinin yaptığını söyledi” ifadelerini kullandı.Altan Nuh’un avukatı ise, çiftin Aralık ayından beri ayrı yaşadığını ve boşanmak istediklerini belirtti. Mahkeme, çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verdi. Taraflar birbirlerinden tazminat, nafaka ve mal paylaşımı konusunda hiçbir şey talep etmedi.