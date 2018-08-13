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Sıcaklık 37-40 Dolaylarında Seyredecek...

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre sıcaklık bu hafta 37-40 derece dolaylarında seyredecek.

Sıcaklık 37-40 Dolaylarında Seyredecek...

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre sıcaklık bu hafta 37-40 derece dolaylarında seyredecek.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:53
Sıcaklık 37-40 Dolaylarında Seyredecek...


Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre sıcaklık bu hafta 37-40 derece dolaylarında seyredecek.
14 – 20 Ağustos tarihlerini kapsayan rapora göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. İlgili dönemde hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40 derece, sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 

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Son Güncelleme: 13.08.2018 13:12
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