Sıcak Ve Nemli Hava Sürecek… Sıcaklık 37-40 Derece!

Genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de 37-40 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık zamanla parçalı ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 37- 40, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de 37-40 derece dolaylarında olacak.