Siber'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

MECLİS BAŞKANI SİBER: “ÖĞRETMENLERİMİZ SAYESİNDE BU ÜLKENİN GELECEĞİ VE YARINLARI ÇOK DAHA AYDINLIK OLACAK”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, ideallerini asla kaybetmeyen, dünyadaki gelişmelere duyarsız kalmayan, dar ve köhne kalıpları aşarak, modern bir toplumun inşa edilmesinde çok büyük katkıları olan öğretmenlerimiz sayesinde bu ülkenin geleceği ve yarınlarının çok daha aydınlık olacağını kaydetti.

Siber Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir” dedi.

Siber, doğruyu, güzeli, iyiyi, her alanda yeniliği ve yenileşmeyi savunan gerçekleri anlatan, geleceğe ışık saçan nesilleri barış ve sevgi kültürü ile yetiştirecek öğretmenlerin özünde insan sevgisi olan bireyler yetiştirerek topluma en anlamlı katkıyı yapacaklarını da belirtti.

(ÖZ/HA)