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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:09

Siber, Ukü 2. Kariyer Günlerine Katıldı

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) düzenlediği “2.Kariyer Günleri” nin açılışına katıldı.

Siber, Ukü 2. Kariyer Günlerine Katıldı
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“ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUKTAN SONRA GÖSTERECEĞİ BAŞARININ ÜLKEYE VE ÜLKE İNSANINA OLUMLU YANSIMASI OLACAK”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) düzenlediği “2.Kariyer Günleri” nin açılışına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre açılışta bir konuşma yapan Siber, öğrencilerin mezun olduktan sonra göstereceği başarının ülkeye ve ülke insanına olumlu yansıması olacağını söyledi.

Öğrencilere, “Kendinizi sevin, kendinizle barışık olun” tavsiyesinde bulunan Siber, başarısızlıkta umutsuzluğa kapılmamalarını ve özgüvenli olmalarını ancak kibirli olmamalarını önerdi.

Öğrencilerin dost olup, arkadaşlar edinmesini ve grup çalışmasına her zaman özen göstermesini de isteyen Siber, üniversite diplomasını aldıktan sonra yaşam mücadelesiyle karşı karşıya kalacaklarını kaydetti. Siber, mücadele ruhu taşıdıkları sürece hiç bir zaman başarısız olmayaklarını söyledi.

Öğrencilere hayal kurmalarını ve çok büyük olmasa da projeler üretmelerini tavsiye eden Siber, kurdukları hayaller ve  çalışmalarla ilgili negatif enerji verenlerden uzak durmalarını ve inandıkları yolda devam etmelerini istedi.

Siber, “Günümüzde bilgiye erişim çok kolay. O yüzden sizlere her zaman kendinizi geliştirmenizi ve çok okumanızı tavsiye ediyorum. Çok okur, çok bilgi sahibi olursanız başarırsınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Siber, “keşke” ve “öfkeleri” hayatlarından silmelerini dileyerek, her başarısızlığın aslında yeni bir başarı için motivasyon olduğuna dikkat çekti.

“Ama her şeyden önce herkese karşı sevgi  dolu olsun yürekleriniz… Empati yapmayı ihmal etmeyin.” diyen Siber, öğrencilerin üniversite yaşamlarını iyi değerlendirmelerini vurguladı.

Üniversitelerin KKTC için dünyaya açılan pencere konumunda olduğunu ifade eden Siber, mezunların  özellikle uluslararası alanda almış olduğu başarıların ülkeye ve halka çok olumlu yansıyacağını söyledi.

Siber, “Onun için her birinizin ayrı ayrı başarılı olmanızı gönülden arzuluyorum.Hem aileniz,hem üniversiteleriniz hem de ülkemiz sizlerin başarısı ile gurur duyacaktır” ifadelerini kullandı.

(ÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

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