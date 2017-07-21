Siber, Trabzon’dan Gelen Muharip Gazileri Kabul Etti

SİBER: "BİZ ARTIK BU HALKA SAYGI DUYULMASINI İSTİYORUZ DÜNYADAN"

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, hem Türkiye hem Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılması, iki halkın da huzur içinde, barış içinde yaşaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Dünya da bunu gördü. Biz artık bu halka saygı duyulmasını, varlığına saygı duyulmasını istiyoruz dünyadan" dedi.

Siber, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak amacı ile KKTC’de bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Meclis Başkanı Siber'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini söyleyerek, 36 kişilik bir heyetle KKTC’ye geldiklerini ve heyette bulunan bir kısım kişinin 43 yıldır Kıbrıs'ı görmediğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında, her zaman dünyada barışı savunduklarını vurgulayarak, dünyanın huzur içinde yaşamasını istediklerini söyledi. Siber, “Bu çağda savaşlar, göçler yaşanmasın, yaşamlar yitirilmesin istiyoruz” dedi.

Siber, heyetin 43 yıl sonra ülkeyi gezip göreceğini, hem kültürel hem de doğal güzellikleri yönünden farklı bir gözle bakacağını kaydederek, heyetin ülkeden güzel anılarla döneceğine inandığını söyledi.

Meclis Başkanı Siber şöyle konuştu:

“Arzu ediyoruz ki sağlıklı, huzurlu ve keyifli yaşamlar sürelim. Ülkelerimizde hiç acılar yaşamayalım. Biz bunun için zaten Hem Türkiye hem Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman bu Ada'da bir çözüme ulaşılması iki halkın da huzur içinde, barış içinde yaşaması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Dünya da bunu gördü. Biz artık bu halka saygı duyulmasını, varlığına saygı duyulmasını istiyoruz dünyadan. O yüzden kendi içyapımızı daha da geliştirerek, daha da iyiye yol almayı hedefleyerek hep birlikte çalışacağız."

Kabulde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Sağıroğlu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz tarafından gönderilen plaketi Meclis Başkanı Siber’e takdim etti.

(SEL) FOTOĞRAFLI