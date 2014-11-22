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Siber: “sadece Müzakere Eden Değil, Sosyal Bir Cumhurbaşkanı Olacağım”

CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber, sadece müzakere eden bir cumhurbaşkanı değil, halkın sorunlarıyla ilgilenen ve proje üreten bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG) Cumhurbaşkanı adayı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Lefkoşa’daki Arasta çarşısını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Siber: “sadece Müzakere Eden Değil, Sosyal Bir Cumhurbaşkanı Olacağım”

CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber, sadece müzakere eden bir cumhurbaşkanı değil, halkın sorunlarıyla ilgilenen ve proje üreten bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG) Cumhurbaşkanı adayı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Lefkoşa’daki Arasta çarşısını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

22 Kasım 2014 Cumartesi 20:50
Siber: “sadece Müzakere Eden Değil, Sosyal Bir Cumhurbaşkanı Olacağım”
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Lefkoşa, 22 Kasım 14 (.): CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber, sadece müzakere eden bir cumhurbaşkanı değil, halkın sorunlarıyla ilgilenen ve proje üreten bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG) Cumhurbaşkanı adayı Meclis Başkanı Sibel Siber, Lefkoşa’daki Arasta çarşısını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

CTP-BG açıklamasına göre, Cumhurbaşkan adayı Sibel Siber’e, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP-BG Genel Başkanı ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Genel Sekreter Kutlay Erk, MYK üyeleri, milletvekilleri, bakanlar, Kadın Örgütü yöneticileri ve gençler eşlik etti. Siber ve beraberindeki heyet parti genel merkezinden yürüyerek önce Sarayönü’nü ardından Arasta ve Bandabuliya’yı son olarak da Büyük Han’ı ziyaret etti.

TEMİZ SİYASET VURGUSU

Açıklamaya göre, Siber, halkla konuşmalarında temiz siyasete vurgu yaptı. Yaptığı tüm işlerde şeffaflığa önem verdiğini kaydeden Siber, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde temiz ve şeffaf bir politika yürüteceğini, Kıbrıs sorununun çözülmesi hedefiyle müzakerecilik görevini yürüten ama aynı zamanda halkın sosyal sorunlarıyla ilgilenen, projelere imza atan bir Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

Açıklamaya göre, “halkla kucaklaşan” Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber, el birliğiyle 2015 yılında yapılacak olan seçimleri kazanacaklarını vurguladı. Siber kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteğini geri çevirmeyerek "bol bol" fotoğraf çektirdi.

(HÖ)   FOTOĞRAFLI

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