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26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:13

Siber, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, çevre ve doğal güzelliklerin harcanacak bir miras değil, gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet olduğunu söyledi.

Siber, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti
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“ÇEVRE VE DOĞAL GÜZELLİKLERGELECEK NESİLLERE AKTARILMASI GEREKEN BİR EMANETTİR”

Lefkoşa, 26 Temmuz 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, çevre ve doğal güzelliklerin harcanacak bir miras değil, gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet olduğunu söyledi.

Meclis Başkan Siber, Lefke sivil toplum örgütleri temsilcilerini kabul etti.

OKTAY

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Lefke ve Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü  Teoman Oktay, geçmiş yıllarda, önce Lefke daha sonra  diğer bölgelerde yapılması düşünülen petrol dolum tesisi ile ilgili verilen mücadeleyi anımsatarak, bugünlerde başka isimler altında yine “kirli yatırımların” bölgede yapılmak istendiği konusunda duyumlar aldıklarını söyledi.

Oktay “Biz sivil toplum örgütleri olarak bu yatırımlara karşı olduğumuzu ve yasal hakkınızı kullanmak için burada olduğumuzu belirtmek istiyoruz . Biz sadece Lefke’ye değil tüm ülkede çevreye zarar verici yatırımların yapılmasa karşıyız” dedi.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de,  çevreye duyarlı sivil toplum örgütlerinin  ülke için çok önemli olduğunu düşündüklerini belirterek, en önemli sorunun çevre sorunu olduğunu vurguladı.

Siber, doğanın bahşettiği  güzellikleri gelecek nesillere aktarmakla sorumlu olduklarını  ifade ederek, “Yani bu güzellikler istediğimiz gibi harcayacağınız miras değil, gelecek nesillere aktaracağımız bir emanettir” dedi.

Petrol dolum tesisi tartışmalarının kendisinin milletvekili olduğu dönemde başladığını anımsatan Siber, bu konunun karşısında sivil toplum örgütleri ile birlikte bir konsensus oluştuğunu söyledi.

Kendisinin Başbakan olarak görev yaptığı hükümette dolum tesisinin iptal edileceği konusunda halka o dönem önemli bir mesaj verdiklerini belirten Siber, o dönem yaşananlar ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bizim kıyılarımızın,  sahillerimizin güzelliği turizm açısından en önemli doğal zenginliğimizdir. Buraları kirli yatırımlarla kirletmemek gerekir. Petrol dolum tesisi kurulması  milletvekili olduğum dönemde gündeme gelmiş ve tüm toplum karşı çıkmıştı. Başbakan olduğum dönemde de Bakanlar Kurulunda tüzük değişikliği yaparak bu tür yatırımların önünü kapatmış ve Kalecik'te kurulması için ön izin verilmiş olan petrol dolum tesis iznini iptal etmiştik. Tüzük değişikliğinden sonra petrol dolum tesisi ile ilgili ÇED raporu olumsuz çıkmıştı.”

Siber, kıyıların güzelliğinin insanlar ve turizme hizmet veren en önemli değerlerden olduğuna işaret ederek, ülkeye hiç bir getirisi olmayan kirli yatırımların yapılmasının büyük zararlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Konuyla ilgili kendilerine ve Meclis’e   bilgi gelmediğini söyleyen Siber, konunun takipçisi olacağını ve konu hakkında Hükümet ile görüşeceğini belirtti.

(YIL/HA) FOTOĞRAFLI

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