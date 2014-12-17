Siber: “kadın Milletvekillerine Cinsiyet Üzerinden Yapılan Saldırılar Kabul Edilemez Ve Toplumsal Etik Değerlere Aykırı”

SİBER SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ ETİK DEĞERLERE UYMA KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTERMELERİNİ İSTEDİ

Lefkoşa, 17 Aralık 14 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, sosyal medya kullanılarak eleştirilmek istenen kişilere fikirsel bazda değil, ağır hakaret ve küfürlerle saldırılmasını eleştirdi ve özellikle son günlerde kadın milletvekillerine cinsiyet üzerinden yapılan saldırıların kabul edilemez ve toplumsal etik değerlere aykırı olduğunu vurguladı.

Sosyal medyanın etkin bir iletişim, haberleşme ve paylaşım ağı olduğuna ve yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeken Siber, sosyal medya kullanıcılarının etik değerlere uyma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Siber, gelişen teknoloji ve iletişim ağının, bilişim suçlarının engellenmesi ve kişilik haklarının korunması için yasal bir takım düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hale getirdiğini de ifade etti.

Siber yazılı açıklamasında, “Bilişim suçları şu biçimde tanımlanır: Bireylere veya birey gruplarına yönelik, onurunu zedelemeye veya mağdura fiziksel veya zihinsel olarak doğrudan veya dolaylı olarak zarar verme suçu kastı ile İnternet (görüşme odaları, epostalar, ilan sayfaları ve gruplar) ve cep telefonu (SMS/MMS) gibi çağdaş iletişim araçları kullanarak zarar verme amaçlı saldırıların yapılması. Bu konuda ülkemizde halen yasal boşluk vardır” dedi.

Mecliste hukuk komitesi gündeminde bulunan bilişim suçları yasa tasarısının bir an önce yasalaşması için komitenin çalışma yaptığını kaydeden Siber, bilişim suçlarının yasallaşması ile bu tarz suçların önüne büyük ölçüde geçileceğini belirtti ama etik değerlerin her zaman yasalarla korunamayacağının açık olduğunu belirtti.

(ÖZ/HA)