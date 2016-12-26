Siber, Gaü Öğrencilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 26 Aralık 16 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencilerini kabul etti.

Meclis basın bürosundan verilen bilgiye göre, Meclis Mavi Salon’da yer alan kabulde, Fakülte Öğretim Görevlileri Dr. Ersoy Önder ve Hasibe Şahoğlu da hazır bulundu.

Başkan Siber, Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı konuşmada dünyanın her yerinden öğrencilerin KKTC’de öğrenim gördüğünü anımsatarak, öğrencilerin ülkede bulunduğu süre içerisinde bağlarını oluşturmak ve bu bağları güçlü tutmanın üniversitelerin en büyük sorumluluklarından biri olduğunu düşündüklerini söyledi.

Öğrencilerin, ülkenin hem geçmişi hem de bugünüyle ilgili bilgi sahibi olmasının önemine işaret eden Siber, öğrencilerin KKTC ile bağlarının daima güçlü kalmasını diledi.

Öğrenciler kabul sonrası Meclis Genel Kurulu salonunu ziyaret ettiler ve Genel Kurul’un işleyişi hakkında bilgiler aldılar.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI