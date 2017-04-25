Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2017 Salı 08:46

Siber, Bisiklet Federasyonu’nu Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Ekin Adademir başkanlığındaki Bisiklet Federasyonu heyetini kabul etti.

Siber, Bisiklet Federasyonu'nu Kabul Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

SİBER: “ULUSLARARASI BİSİKLET TURU ORGANİZASYONU TÜM TOPLUMU GURURLANDIRDI”

Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Ekin Adademir başkanlığındaki Bisiklet Federasyonu heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan federasyon başkanı Adademir, Başkan Siber’e “2.Uluslararası Bisiklet Turu”na verdiği destek nedeniyle teşekkür etmek istediklerini, ziyaret vesilesi ile de yeni projeler hakkında bilgi vereceklerini söyledi.

Başkan Siber de konuşmasında, ülkenin ikinci kez bisiklet dalında uluslararası bir organizasyona evsahipliği yapmasının, ambargolara da güzel bir yanıt olduğunu ifade ederek, bir işe başlandığında “olmaz, yapılamaz” denilerek nedenler ortaya çıkabileceğini, ancak buna rağmen motivasyon kırıcı nedenleri ortadan kaldırarak mücadele ve inançla başarının elde edildiğinin görüldüğünü belirtti.

Bisiklet Federasyonu’nun düzenlediği organizasyonun tüm toplumu gururlandırdığını vurgulayan Siber, organizasyonun başarısının daha büyük hayallere sürüklediğini söyledi.

Organizasyonun, ülke tanıtımı ve turizm açısından da son derece önemli olduğunun altını çizen Siber, “Çekilen görüntülere baktığımız zaman, ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımızın sevinci ve mutluluğunu yaşadık. Bu güzellikleri dünyadaki birçok insanın da görmesi çok sevindirici” dedi.

Yapılan organizasyonun ülkede bisiklet sporunun gelişmesine de büyük katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Siber, bisikletin çevre ile dost bir ulaşım aracı olduğu konusunda çocukların bilinçlendirilmesi ve bisikletin gelişimi için yerel yönetimler ile gerekli altyapıları yapmanın bir görev olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından federasyon tarafından 2. Uluslararası Bisiklet Turu’na yaptığı katkılar nedeniyle Başkan Siber’e plaket takdim edildi.

(SEL) FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku