Siber, Bisiklet Federasyonu’nu Kabul Etti

SİBER: “ULUSLARARASI BİSİKLET TURU ORGANİZASYONU TÜM TOPLUMU GURURLANDIRDI”

Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Ekin Adademir başkanlığındaki Bisiklet Federasyonu heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan federasyon başkanı Adademir, Başkan Siber’e “2.Uluslararası Bisiklet Turu”na verdiği destek nedeniyle teşekkür etmek istediklerini, ziyaret vesilesi ile de yeni projeler hakkında bilgi vereceklerini söyledi.

Başkan Siber de konuşmasında, ülkenin ikinci kez bisiklet dalında uluslararası bir organizasyona evsahipliği yapmasının, ambargolara da güzel bir yanıt olduğunu ifade ederek, bir işe başlandığında “olmaz, yapılamaz” denilerek nedenler ortaya çıkabileceğini, ancak buna rağmen motivasyon kırıcı nedenleri ortadan kaldırarak mücadele ve inançla başarının elde edildiğinin görüldüğünü belirtti.

Bisiklet Federasyonu’nun düzenlediği organizasyonun tüm toplumu gururlandırdığını vurgulayan Siber, organizasyonun başarısının daha büyük hayallere sürüklediğini söyledi.

Organizasyonun, ülke tanıtımı ve turizm açısından da son derece önemli olduğunun altını çizen Siber, “Çekilen görüntülere baktığımız zaman, ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımızın sevinci ve mutluluğunu yaşadık. Bu güzellikleri dünyadaki birçok insanın da görmesi çok sevindirici” dedi.

Yapılan organizasyonun ülkede bisiklet sporunun gelişmesine de büyük katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Siber, bisikletin çevre ile dost bir ulaşım aracı olduğu konusunda çocukların bilinçlendirilmesi ve bisikletin gelişimi için yerel yönetimler ile gerekli altyapıları yapmanın bir görev olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından federasyon tarafından 2. Uluslararası Bisiklet Turu’na yaptığı katkılar nedeniyle Başkan Siber’e plaket takdim edildi.

(SEL) FOTOĞRAFLI