SİBER, YÖDAK HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Prof. Dr. Akile Büke başkanlığındaki Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Siber, Prof. Büke’yi kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Siber, YÖDAK’ın çok önemli ve sorumluluk gerektiren bir kurum olduğuna vurgu yaparak, YÖDAK Başkanı’nın bir kadın olmasının, kadının yönetimde görünür yüzünü artırması açısından da memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ülkenin bir eğitim adası olma yönünde ilerlediğini, ancak birçok kurumda olduğu gibi üniversitelerde de sorunlar yaşanabildiğini ifade den Siber, “Kendi kurumlarımızı daha ileriye taşımayı başarırsak, yaşam kalitemizi yükseltmiş olacağız” dedi.

YÖDAK ile ilgili güzel çalışmalar yapılacağına olan inancını dile getiren Siber, Meclis’te de yüksek öğrenim konusunda yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Siber, “Sayıca artan üniversitelerimizin, kalite olarak da uluslararası standartlarda adından söz ettirmesi bizlere gurur verir. Ülkemizin şartlarına baktığımızda, dünyaca tanınmış diplomaların olması ve mezunlarımızın dünyanın çeşitli yerlerinde iyi yerlerde görevler alması bizler için gurur kaynağıdır. Ancak bizlere düşen görevler de vardır. Bu görevleri de elbirliği ile yaparsak iyi işler başaracağımıza eminim” dedi.

Özerk üniversite konusuna vurgu yapan Siber, YÖDAK Yasası’nın Meclis’e geldikten sonra paydaşların görüşlerinin alınacağı ve yasanın özerk bir yapıda olması konusunda birlikte çalışılacağını söyledi.

BÜKE

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke de konuşmasında, KKTC’de görev yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, ülkede yükseköğretimin iyi bir yerde olduğunu, ancak yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Büke, hem üniversiteler hem de devletin birlikte yürüteceği çalışmalarla bütün zorlukların üstesinden gelebileceklerine inanç belirtti. Yeni hazırlanmakta olan YÖDAK Yasası ile ilgili görüşlerini Meclis’e ileteceklerini ifade eden Büke, uluslararası alanda akredite olabilmek için YÖDAK’ın özerk bir yapıda olmasının önemine vurgu yaptı.