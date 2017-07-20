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20 Temmuz 2017 Perşembe 15:50

SİBER, YILDIRIM’I KABUL ETTİ

SİBER, YILDIRIM'I KABUL ETTİ
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MECLİS BAŞKANI SİBER, TC BAŞBAKANI YILDIRIM’I KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’ye gelen Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Heyette TC Cumhurbaşkanı adına TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dostluk Grubu Başkanı Yıldız Seferinoğlu da yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’a Anavatan Türkiye ile dayanışma içerisinde huzur ve refah temennisinde bulundu.

Yıldırım, Türkiye’den 80 milyonun selamını getirdiğini de söyledi.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de, Türkiye ile dayanışma içerisinde daha güzel günlerin geleceğine inandığını ifade etti.

Uzlaşmazlıkların çözümünde empatinin önemli olduğunu, Kıbrıs Türk halkına karşı empati yapmanın zamanının çoktan geldiğini ifade eden Siber, “Kıbrıs’ta iki toplumlu bir çözümden bahsediyor tüm dünya, adada iki toplum var, fakat bir toplumla ilişkiye girmekten kaçınıyor, en insani konularda bile ilişki kurmaktan, sporcularımızla dostluk maçı yapmaktan, sanatçılarımızla uluslararası etkinliklere katılmaktan kaçınıyor” dedi.

Uluslararası toplum adadaki iki toplumum varlığına saygılı ise, izolasyon ve ambargoların kaldırılması gerektiğini kaydeden Sibel Siber, bunun, Türkiye ile birlikte tüm dünyaya anlatılması gerektiğini söyledi.


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