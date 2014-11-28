Siber Ve Çalışma Bakanı Gürpınar, Yenierenköy Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı’yı Ziyaret Etti

Meclis Başkanı Sibel Siber ile Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, bölge ve belediye çalışanlarının sorunlarını görüşmek amacıyla, Yenierenköy Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı’yı ziyaret etti.

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Gürpınar, “Bölge halkının sorunlarına duyarlılık gösteriyoruz, yapacağımız toplantılarla sorunların çözümüne katkı koyacağımıza inanıyorum” dedi.

Meclis Başkanı Sibel Siber’in de konuşmasında, yerel yönetimlerin toplum yaşamındaki öneminin yadsınamaz olduğuna dikkat çektiği belirtildi.

“Sorunları yerinde görmek, çare üretmek hepimizin sorumluluğu” diyen Siber, ziyaretlerinin amacının belediyenin sorunlarını yerinde görmek, bölge halkının sıkıntılarını dinlemek olduğunu söyledi. Yüz yüze görüşmenin, bölge halkının sorunlarını yerinde dinlemenin, sorunların çözümü açısından en güzel yöntem olduğuna vurgu yapan Siber, Karpaz bölgesinin ülkenin en güzel köşelerinden biri olduğunu kaydetti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı da, Meclis Başkanı Sibel Siber’e ve Bakan Gürpınar’a bölgeye olan ziyaretlerinde dolayı teşekkür etti. Karpaz bölgesinde işsizlik oranının yüksek olduğunun, merkezden uzak oluşundan dolayı bölgede birtakım sorunların yaşandığının altını çizen Yıkıcı, belediyenin mali yapısının düzeltilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Belediye çalışanlarının sosyal hakları ile ilgili sorunlarının çözülmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yıkıcı, bölge halkına layık hizmet vermek istediklerini vurguladı.

Bölge halkına hizmet verecek Pazar yeri ve tam donanımlı kültür salonu için, belediyenin çalışmalarına devam ettiğini belirten Yıkıcı, sosyal belediyecilik anlayışı ile bölge halkına hizmet sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Bu arada Yenierenköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber ve Gürpınar daha sonra Yenierenköy’deki yeni pazar alanını, Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nı, BEMSA Derneği’ni, Karpaz Tütün Fabrikası’nı ve kütüphaneyi gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

