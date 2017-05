SİBER, UKÜ KARİYER GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERE HİTAP ETTİ.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, öğrencilerin mezun olduktan sonra göstereceği başarının ülkeye ve ülke insanına olumlu yansıması olacağını söyledi.Başkan Siber, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) düzenlemiş olduğu “2.Kariyer Günleri” nin açılışına katılarak öğrencilere hitap etti.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Haspolat’taki kampüsünde yer alan Çevik Uraz Konferas Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte ilk olarak Üniversite rektörü Prof.Dr.Halil Nadiri konuşma gerçekleştirdi.Nadiri konuşmasında, geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinliği bu yıl daha geniş bir katılımla yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek katılımından dolayı Başkan Siber’e teşekkür etti.Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber de konuşmasında, öğrencilere hitap etmenin kendisini her zaman mutlu ettiğini ifade ederek, öğrencilere “kendinizi sevin, kendinizle barışık olun! ” mesajı verdi.“Başarısızlıkta umutsuzluğa kapılmayın, özgüvenli olun ama kibirli olmayın” diye konuşan Siber, öğrencilerin dost olup, arkadaşlar edinmesini ve grup çalışmasına her zaman özen göstermesini tavsiye etti.Öğrencilere üniversite diplomasını aldıktan sonra yaşam mücadelesi ile karşı karşıya kalacağını vurgulayan Siber, mücadele ruhu taşıdıkları sürece hiç bir zaman başarısız olmayaklarını söyledi.Öğrencilere hayal kurmalarını ve çok büyük olmasa da projeler üretmelerini tavsiye eden Siber,kurdukları hayaller ve çalışmalarla ilgili negatif enerji verenlerden uzak durmalarını ve inandıkları yolda devam etmelerini istedi.Siber : “Günümüzde bilgiye erişim çok kolay. O yüzden sizlere her zaman kendinizi geliştirmenizi ve çok okumanızı tavsiye ediyorum. Çok okur, çok bilgi sahibi olursanız başarırsınız” dedi.Başkan Siber, “keşke” ler ve “öfke” leri öğrencilerin hayatlarından silmelerini dileyerek, her başarısızlığın aslında yeni bir başarı için motivasyon olduğuna dikkat çekti.“Ama her şeyden önce herkese karşı sevgi dolu olsun yürekleriniz… Empati yapmayı ihmal etmeyin.” diyen Siber, öğrencilerin üniversite yaşamlarını iyi değerlendirmelerini vurguladı.Üniversitelerin KKTC için dünyaya açılan pencere konumunda olduğunu ifade eden Siber, mezunların özellikle Uluslararası alanda almış olduğu başarıların ülkeye ve halka çok olumlu yansıyacağını söyledi.Siber: “Onun için her birinizin ayrı ayrı başarılı olmanızı gönülden arzuluyorum.Hem aileniz,hem üniversiteleriniz hem de ülkemiz sizlerin başarısı ile gurur duyacaktır” dedi.