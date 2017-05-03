FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:23

SİBER, UKÜ KARİYER GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERE HİTAP ETTİ.

SİBER, UKÜ KARİYER GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERE HİTAP ETTİ.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
03.05.2017

“MEZUNLARIN BAŞARISININ OLUMLU YANSIMALARI OLACAK”

SİBER, UKÜ KARİYER GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERE HİTAP ETTİ.



Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, öğrencilerin mezun olduktan sonra göstereceği başarının ülkeye ve ülke insanına olumlu yansıması olacağını söyledi.

Başkan Siber, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) düzenlemiş olduğu “2.Kariyer Günleri” nin açılışına katılarak öğrencilere hitap etti.



Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Haspolat’taki kampüsünde yer alan Çevik Uraz Konferas Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte ilk olarak Üniversite rektörü Prof.Dr.Halil Nadiri konuşma gerçekleştirdi.

Nadiri konuşmasında, geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinliği bu yıl daha geniş bir katılımla yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek katılımından dolayı Başkan Siber’e teşekkür etti.



Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber de konuşmasında, öğrencilere hitap etmenin kendisini her zaman mutlu ettiğini ifade ederek, öğrencilere “kendinizi sevin, kendinizle barışık olun! ” mesajı verdi.

“Başarısızlıkta umutsuzluğa kapılmayın, özgüvenli olun ama kibirli olmayın” diye konuşan Siber, öğrencilerin dost olup, arkadaşlar edinmesini ve grup çalışmasına her zaman özen göstermesini tavsiye etti.

Öğrencilere üniversite diplomasını aldıktan sonra yaşam mücadelesi ile karşı karşıya kalacağını vurgulayan Siber, mücadele ruhu taşıdıkları sürece hiç bir zaman başarısız olmayaklarını söyledi.

Öğrencilere hayal kurmalarını ve çok büyük olmasa da projeler üretmelerini tavsiye eden Siber,kurdukları hayaller ve çalışmalarla ilgili negatif enerji verenlerden uzak durmalarını ve inandıkları yolda devam etmelerini istedi.

Siber : “Günümüzde bilgiye erişim çok kolay. O yüzden sizlere her zaman kendinizi geliştirmenizi ve çok okumanızı tavsiye ediyorum. Çok okur, çok bilgi sahibi olursanız başarırsınız” dedi.



Başkan Siber, “keşke” ler ve “öfke” leri öğrencilerin hayatlarından silmelerini dileyerek, her başarısızlığın aslında yeni bir başarı için motivasyon olduğuna dikkat çekti.

“Ama her şeyden önce herkese karşı sevgi dolu olsun yürekleriniz… Empati yapmayı ihmal etmeyin.” diyen Siber, öğrencilerin üniversite yaşamlarını iyi değerlendirmelerini vurguladı.

Üniversitelerin KKTC için dünyaya açılan pencere konumunda olduğunu ifade eden Siber, mezunların özellikle Uluslararası alanda almış olduğu başarıların ülkeye ve halka çok olumlu yansıyacağını söyledi.

Siber: “Onun için her birinizin ayrı ayrı başarılı olmanızı gönülden arzuluyorum.Hem aileniz,hem üniversiteleriniz hem de ülkemiz sizlerin başarısı ile gurur duyacaktır” dedi. 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
SiberUKÜ KARİYER GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERE HİTAP ETTİ.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları İle İlgili Tarafları Toplantıya Davet Etti Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları...
Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası İle İlgili Açıklama Yaptı Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası...
Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı
“genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs... “genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize...

Haberi Oku