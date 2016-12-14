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14 Aralık 2016 Çarşamba 15:08

Siber, Türkiye’den Gazeteci Örgütlerini Kabul Etti

Siber, Türkiye'den Gazeteci Örgütlerini Kabul Etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, panel düzenlemek amacıyla KKTC’de bulunan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu üyelerini kabul etti.

Kabulde Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği üyeleri de hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Siber, gazeteci heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, bu tür ziyaretlerin ilişkilere önemli katkılar sağladığına inandığını belirterek, Kıbrıs Türk insanı, turizmi ve kültürünü yerinde görmenin ve bunları aktarmanın ayrı bir değer taşıdığını söyledi.

Gazeteciliğin bir anlamda iletişim demek olduğunu ifade eden Siber, doğru iletişim vasıtasıyla birçok sorunun üstesinden gelinebileceğine inandığını vurguladı.

Ülkelerin birbirlerini tanımasının, kültürel kaynaşma ve dünya barışında çok etkili olduğunu belirten Siber, bu anlamda heyetin, paneli KKTC’de düzenlemesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Siber, turizmdeki algı adına daha çok çalışması gerektiğini ifade ederek, yapılacak doğru çalışmalarla KKTC’nin değerlerinin daha iyi bir şekilde aktarılabileceğini belirtti.

ÖZSOY

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Feridun Fazıl Özsoy da konuşmasında,  konfederasyonun Türkiye’nin en etkin meslek örgütlerinden biri olduğunu ifade ederek, alanında ihtisaslaşmış meslekle ilgili derneklerin de üyeleri olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği’nin de bünyelerine katıldığını ifade eden Özsoy, KKTC’de düzenlenen panelde özellikle medya alanında turizmin nasıl şekil bulacağı konusunun konuşulduğunu belirtti.

Özsoy, Türkiye’den KKTC gelebilecek turistlerde iyi bir algı oluşturulamadığına vurgu yaparak, Türkiye halkının yeteri kadar KKTC’nin güzelliklerini bilmediğini ifade etti.

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