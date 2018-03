Siber: "Türkiye Yanımızdadır, Desteği Büyüktür"

is Başkanı Sibel Siber, Türkiye’nin Kıbrıs müzakerelerinde çözüme destek veren, açık ve net bir tavır sergilediğini vurgulayarak, "Türkiye her zaman olumlu mesajlar vermiştir, şu anda da müzakereleri destekliyor ve çözüm yönünde atılacak her adımı atıyor. Türkiye yanımızdadır, desteği büyüktür" dedi.