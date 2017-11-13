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13 Kasım 2017 Pazartesi 12:50

SİBER TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

SİBER TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
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Cumhuriyet Meclisi Bakanı Sibel Siber, Yılmaz Karaca başkanlığındaki Türkiye Gazeteciler Federasyonu heyetini kabul etti.

Kabulde heyete, Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç da eşlik etti.

Karaca, günün anısına Siber’e plaket takdim ederken; Siber de Karaca’ya elişi tablo hediye etti.

KARACA

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak için KKTC’de bulunan heyet adına konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye’den 70’in üzerinde ilden 150 yönetici ile adada bulunduklarını belirtti.

Federasyonun sadece kendi sorunlarını değil ülke sorunları ve uluslararası alanda Kıbrıs’ın sorunlarını da dile getirdiğini ifade eden Karaca, Kıbrıs sorununun çözülüp daha iyi günlerin gelmesini dilediklerini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis Başkanı Sibel Siber’in bu konudaki mücadelesini yakından izlemekte olduklarını kaydetti.

Federasyon olarak bir hafta önce Kırgızistan ve Kazakistan’da olduklarını anlatan Karaca, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaptıkları görüşmede, KKTC’de 5. Türk Dünyası Gazeteciler Şurası’nı düzenleyerek, Türkiye, Amerika, İngiltere ve Avrupadan gazetecilere Kıbrıs sorununu aktarma konusunu ele aldıklarını ifade etti.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de, her konuda basına büyük görevler düşmekte olduğunu belirtti.

KKTC’nin temaslarının çok kısıtlı olduğuna işaret eden Siber, Federasyonun özellikle uluslararası faaliyetler ve şuralar düzenleyerek gazetecilerle bir araya gelmesi ve Kıbrıs Türkünün sorunlarını anlatmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Burada şura düzenlenmesinin Kıbrıs Türkü açısından önemli olacağını ifade eden Siber, KKTC’de uluslararası konferans düzenlenmesine engel çıkarılmasına karşı olduklarını ve bu konuda dünya kamuoyu ile BM’nin duyarlı davranmasını istediklerini vurguladı.

“Bu tür konferanslar barışçıdır. Bu tür konferanslar yüz yüze gelip sorunları tartışmaktır” diyen Siber, bunun fayda ve katkı sağlayacağını, hep birlikte çalışarak izolasyonun ve ayrımcılığın ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.

KIRAÇ

Kabulde Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç da söz alarak, Meclis Başkanı Siber ile bunun son görüşmeleri olacağını Siber’in aday olmama kararı aldığını hatırlatarak, Siber’in görevleri süresince olumlu bir profil çizdiğini, kendisini özleyeceklerini ifade etti.

Sibel Siber de, topluma hizmet etmek için parlamentoda olmak gerekmediğini belirterek, halk yararına olan her konuda aktif çalışacağını, ülkenin daha iyi ve güzele ihtiyacı olduğunu söyledi.  
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