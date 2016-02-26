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Siber, Türkiye Esnaf Ve SanatkÂrları Konfederasyonu Başkanı Palandöken Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber esnaf ve zanaatkarların ekonominin köşe taşları olduğunu söyledi.

Siber, Türkiye Esnaf Ve SanatkÂrları Konfederasyonu Başkanı Palandöken Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber esnaf ve zanaatkarların ekonominin köşe taşları olduğunu söyledi.

26 Şubat 2016 Cuma 11:01
Siber, Türkiye Esnaf Ve SanatkÂrları Konfederasyonu Başkanı Palandöken Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
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SİBER: “ESNAF VE ZANAATKARLAR EKONOMİNİN KÖŞE TAŞLARI”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber esnaf ve zanaatkarların ekonominin köşe taşları olduğunu söyledi.

Siber, bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Kıbrıs’ın kendileri için çok önemli olduğunu, Türkiye ile KKTC arasındaki bağın kuvvetlenmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Ticaretin bir köprü olduğunu söyleyen Palandöken, iki ülkenin esnaf ve zanaatkarları arasında var olan iletişim ve işbirliğini geliştireceklerini belirtti.

Palandöken, suyun ticaretin ana kaynağı olduğunu, Türkiye’den KKTC’ye gelen suyun halkın yaşam kalitesini artıracağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de esnaf ve zanaatkarların ekonominin köşe taşları olduğunu ifade etti.

Esnaf ve zanaatkarların toplum için çok önemli olduğunu dile getiren Siber, ülkede daha çok esnaf ve zanaatkara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Siber, Meclis’te çağdaş yasalar geçirmeye uğraştıklarını, bu yasaların toplumu ileri taşıyacağını vurguladı.

Vatandaşlık Yasası’na da değinen Siber, hak, eşitlik ve hukuk temelinde bir yasa geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
SiberTürkiye Esnaf Ve SanatkÂrları Konfederasyonu Başkanı Palandöken
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