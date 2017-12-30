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SİBER: “TÜM ARZULARIN GERÇEKLEŞECEĞİ SAĞLIKLI, HUZURLU BİR YIL DİLERİM”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, halkın yeni yılını kutlayarak, tüm arzularının gerçekleşeceği sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.

SİBER: “TÜM ARZULARIN GERÇEKLEŞECEĞİ SAĞLIKLI, HUZURLU BİR YIL DİLERİM”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, halkın yeni yılını kutlayarak, tüm arzularının gerçekleşeceği sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:33
SİBER: “TÜM ARZULARIN GERÇEKLEŞECEĞİ SAĞLIKLI, HUZURLU BİR YIL DİLERİM”
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SİBER: “TÜM ARZULARIN GERÇEKLEŞECEĞİ SAĞLIKLI, HUZURLU BİR YIL DİLERİM”

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI.SİBEL SİBER'İN YENİ YIL MESAJI…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, halkın yeni yılını kutlayarak, tüm arzularının gerçekleşeceği sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.

Siber yayımladığı yeni yıl mesajında, “Geride bıraktığımız tüm geçmiş yıllar gibi, 2017 yılı da anılarımızda acı, tatlı izler bırakarak tarihin sayfalarına karışıyor” dedi.  

“Bizler ise bu günlerde, geçen yılın değerlendirmesini yaparken, gelecek yıldan beklentilerimizi konuşuyor, tartışıyor olacağız. Önümüzdeki yılın sorunlarının daha az olması için ülkemizdeki, yaşamımızdaki olumsuz olaylarla ilgili sebep sonuç ilişkisi kurup nedenlerini ve çözüm formüllerini bulmaya çalışmalıyız” diyen Siber, çözüm formülü elimizde olduğu halde çözemediğimiz, çözme iradesi gösteremediğimiz sorunlardan, geçmiş yıldaki  hatalardan dersler çıkarılabilmesi gerektiğini belirtti.

Siber şöyle dedi:

“’Daha çok çözüm,  daha az sorun’ düşüncesi, azmiyle ve heyecanıyla çalışırsak daha güzel bir yıla ulaşacağımıza inanıyorum. Dünya liderleri ise uzlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeyi 2018 ajandalarına koyarsa, daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşabiliriz. Tüm halkımızın yeni yılını candan kutlar, tüm arzularının gerçekleşeceği sağlklı, huzurlu bir yıl dilerim.”

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