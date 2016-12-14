Siber Terör Saldırısı Nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde Açılan Taziye Defterini İmzaladı

“TC’NİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE YAPILAN BU HAİN SALDIRILAR HİÇ BİR ZAMAN EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türkiye’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Siber, Büyükelçilik’te Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

Deftere duygularını aktardığı yazısında, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yapılan bu hain saldırıların hiç bir zaman emellerine ulaşamayacağını kaydeden Siber, Türk halkının birlik beraberlik ve ülke sevgisinin bu saldırılar karşısındaki en büyük güç olduğunu belirtti.

Siber, İstanbul’daki insanlık dışı kanlı terör saldırısını lanetlerken saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara, acil şifalar diledi.

Meclis Başkanı Siber, ayrıca, “Acıyı yürekten paylaşır, en kısa zamanda bu yaraların sarılarak birlik, beraberlik ile huzurlu günlere kavuşulacağına inanıyorum” dedi.



