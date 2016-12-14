Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Aralık 2016 Çarşamba 10:16

Siber Terör Saldırısı Nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde Açılan Taziye Defterini İmzaladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türkiye’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.

Siber Terör Saldırısı Nedeniyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde Açılan Taziye Defterini İmzaladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“TC’NİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE YAPILAN BU HAİN SALDIRILAR HİÇ BİR ZAMAN EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK”

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türkiye’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Siber, Büyükelçilik’te Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.
Deftere duygularını aktardığı yazısında, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yapılan bu hain saldırıların hiç bir zaman emellerine ulaşamayacağını kaydeden Siber, Türk halkının birlik beraberlik ve ülke sevgisinin bu saldırılar karşısındaki en büyük güç olduğunu belirtti.
Siber, İstanbul’daki insanlık dışı kanlı terör saldırısını lanetlerken saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara, acil şifalar diledi.
Meclis Başkanı Siber,  ayrıca, “Acıyı yürekten paylaşır, en kısa zamanda bu yaraların sarılarak birlik, beraberlik ile huzurlu günlere kavuşulacağına inanıyorum” dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Sibel SiberLefkoşa Büyükelçiliği
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI! GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI!
'HER AYAK SESİNDE...' 'HER AYAK SESİNDE...'
Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI!
Deniz feneri yıkıldı!

Haberi Oku