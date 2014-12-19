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Siber, Tak Heyetini Kabul Etti

Meclis Başkanı Sibel Siber, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Neriman Saygılı ve beraberindekileri kabul etti. TAK’ın kuruluş yıldönümü çerçevesinde gerçekleşen görüşmede Siber, ajansın kuruluş yıldönümünü kutladı. Her yeni yılda daha pozitif bir ilerleme ümit ettiklerini söyleyen Siber, yıldönümlerinin bir hatırlama, geçmişle bugünü kıyaslama ve gelecekle ilgili planlar yapma dönemi olduğunu belirtti.

Siber, Tak Heyetini Kabul Etti

Meclis Başkanı Sibel Siber, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Neriman Saygılı ve beraberindekileri kabul etti. TAK’ın kuruluş yıldönümü çerçevesinde gerçekleşen görüşmede Siber, ajansın kuruluş yıldönümünü kutladı. Her yeni yılda daha pozitif bir ilerleme ümit ettiklerini söyleyen Siber, yıldönümlerinin bir hatırlama, geçmişle bugünü kıyaslama ve gelecekle ilgili planlar yapma dönemi olduğunu belirtti.

19 Aralık 2014 Cuma 15:13
Siber, Tak Heyetini Kabul Etti
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Meclis Başkanı Sibel Siber, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Neriman Saygılı ve beraberindekileri kabul etti.
 
TAK’ın kuruluş yıldönümü çerçevesinde gerçekleşen görüşmede Siber, ajansın kuruluş yıldönümünü kutladı. Her yeni yılda daha pozitif bir ilerleme ümit ettiklerini söyleyen Siber, yıldönümlerinin bir hatırlama, geçmişle bugünü kıyaslama ve gelecekle ilgili planlar yapma dönemi olduğunu belirtti.

Daha etkin, daha kurumsal ve çalışma koşularının daha iyi olduğu, personelin mutlu hizmet verdiği bir kurum arzuladıklarını belirten Siber, bu şekilde hem kalitenin daha yüksek, hem de kurumun daha güçlü olacağını ifade etti.

Saygılı da, 24 Aralık’ta yapılacak resepsiyon davetiyesini vererek, Siber’i aralarında görmekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

TAK’ın kuruluşundan bu yana  41 yıl geçtiğini ancak sorunların bitmediğini; personel, bütçe ve bina sorunu olduğunu ifade eden Saygılı, TAK çalışanlarının  Kıbrıs Türk halkına verdikleri hizmetten dolayı onurlu, mutlu ve huzurlu olduklarını ekledi.

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